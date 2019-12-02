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02 Aralık 2019, Pazartesi
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son dakikalarda yıkılıyor

Trabzonspor son dakikalarda yıkılıyor

'in 13. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kalan , öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadığı maçlarda 11 puan kaybetti.

'de bu sezon oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan 23 puanla zirve yarışını sürdürüyor. Bordo mavililer, bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda en çok puan kaybeden takımların başında geldi. ekibi önde olduğu 5 maçtan 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 11 puan kaybetti.

Bordo-mavililer evinde önde götürdüğü ve maçlarında ise son dakikalarda yıkıldı. Trabzon ekibi, Gençlerbirliği maçının 84. dakikasına kadar 2-1 önde getirdiği maçta 85. dakikada kalesini gole kapatamayarak müsabakadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, Galatasaray maçında ise 90 dakikaya kadar 1-0 önde taşıdığı maçı son dakika golüyle 1-1 berabere bitirdi.

Bordo-mavililer deplasmanda oynadığı 3 maçta da benzer bir tablo yaşadı. 34. dakikaya kadar maçını 1-0 önde getiren Trabzonspor, 40. dakikada kalesinde gol görerek sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. maçında 3. dakikada golü bulan Trabzonspor, 41 ve 90. dakikalarda yediği gollerle sahadan 2-1 yenik ayrıldı. maçında ise 61. dakikada öne geçen bordo-mavililer, 67 ve 78. dakikalarda kalesindeki gollere engel olamadı. 90+6'da attığı golle karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu sezon öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşadığı maçlar şöyle:

Kasımpaşa - Trabzonspor: 1-1

Trabzonspor - Gençlerbirliği: 2-2

Sivasspor - Trabzonspor: 2-1

Başakşehir - Trabzonspor: 2-2

Trabzonspor - Galatasaray: 1-1

  1. 02.12.2019
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