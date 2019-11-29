Albayrak’tan Ömür’e ziyaret - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Albayrak’tan Ömür’e ziyaret

Albayrak’tan Ömür’e ziyaret

Albayrak’tan Ömür’e ziyaret

, Ömür ailesinin hazırladığı yer sofrasında Başkanı ve Abdülkadir Ömür’le birlikte yemek yedi.

Trabzon ve programları çerçevesinde iki kentte düzenlenen zirve ve toplantılara katılan , Trabzonsporlu yıldız futbolcu Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti. Bakan Albayrak, 'un Getafe ile oynadığı Avrupa Ligi mücadelesinden sonra Bordo-Mavili Kulübün Başkanı ile birlikte sakatlığı devam eden Abdülkadir Ömür'e jest yaptı. Genç futbolcuyu ailesiyle birlikte oturduğu evde ziyaret eden ve Abdülkadir'e geçmiş olsun dileklerini ileten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, oyuncunun sağlık durumu ile ilgili de bilgi aldı. Evde kurulan yer sofrasına Abdülkadir Ömür ve Başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte oturan Albayrak, yöresel yemekleri afiyetle yerken Ömür ailesine teşekkür etti.
  1. 29.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Albayrak’tan Ömür’e ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN