Trabzonspor 0 - 1 Getafe | MAÇ SONUCU
Trabzonspor, UEFA Avrupa ligi 5'inci hafta maçında sahasında İspanyol ekibi Getafe'yi konuk etti. Bordo-mavililer genç futbolcularla sahaya çıktığı karşılaşmayı 1-0'lık skorla kaybetti. Konuk takıma maçı kazandıran golü 50'inci dakika Mata kaydetti. Temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında deplasmanda İsviçre temsilcisi Basel ile oynayacak.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde evinde Getafe ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'ndaki mücadeleyi Getafe 1-0'lık skorla kazandı.
Trabzonspor'un 22 yaş ortalamalı bir kadroyla çıktığı mücadelede Getafe'ye galibiyeti getiren gol, 50. dakikada Kenedy'nin asistinde Mata'dan geldi.
Bu sonucun ardından temsilcimiz Trabzonspor grupta 1 puanda kalırken, Getafe puanını 9 yaptı ve gruptan çıkma şasını son maça taşıdı.
Grubun son haftasında Trabzonspor deplasmanda Basel ile karşılaşacakken, Getafe ise evinde Krasnodar'ı konuk edecek.
TRABZONSPOR - GETAFE MAÇININ HİKAYESİ
MAÇTAN DAKİKALAR:
6'ncı dakikada Abdulkadir Parmak'ın savunmada kaptırdığı topla buluşan Molina'nın ceza sahasından sert şutu yanan auta çıktı.
16'ncı dakikada sol kanattan Fajr'in kullandığı serbest vuruşta top savunmadan döndü.
20'nci dakikada ceza sahasında savunman çaldığı topa dokunan Avdijaj'ın şutunu kaleci kornere çeldi.
22'nci dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla sol açıkta topla buluşan Fıratcan Üzüm rakibini de geçerek kaleye yerden şutunu kaleci kornere çeldi.
23'üncü dakikada sağ açıktan çalımlarla ceza alanı yanaşan Avdijaj'ın ortasında Chichizola'ın çeldiği topa Muahmmet müsait pozisyonda iyi vuruş yapamadı. Top yandan auta çıktı.
29'uncu dakikada kaleci Chichizola'ın degajında seken ve göğsüyle kontrol ettiği topa sert vuran Molina'nın şutu az farkla auta çıktı.
34'üncü dakikada gelişen Getafe atağında Olivera'nın sol kanattan yaptığı ortaya Molina ayak koydu, seken ve arka direğe yönelen topa Mata dokunamadı. Top, auta çıktı.
42'nci dakikada sol kanattan Fajr'in ortasında ceza alanında topla buluşan Aramarri'nin sert şutu az farkla üstten auta çıktı.
49'uncu dakikada Abdulkadir Parmak'ın kullandığı serbest vuruş kaleci Chichizola'da kaldı.
50'nci dakikada sağ kanattan etkili gelen Getafe'de, Kenedy'in yaptığı ortayı ceza alanında Mata kontrol etti. Mata'nın düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
81'inci dakikada Abdulkadir Parmağın sol kanattan kullandığı serbest vuruşu arka direkte savuma son anda kornere çıkardı.
90'ıncı dakikada sol kanattan Cucu'nun ortasında ceza alında topla buluşan Fajr'in şutunu kaleci Erce kurtardı.
Karşılaşma, Getafe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
- 28.11.2019
- Güncelleme: 28.11.2019 21:17
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Toplam 1
Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
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Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
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