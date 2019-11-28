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28 Kasım 2019, Perşembe
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2 isme milli davet

2 isme milli davet

Milli Takımı’nın 2019 tarihleri arasında Portekiz’de katılacağı müsabakaları aday kadrosu açıklandı. aday kadrosuna ’dan forvet ve ön libero dahil edildi.

Milli Takımı'nın 2019 tarihleri arasında Portekiz'de katılacağı müsabakaları aday kadrosu açıklandı. aday kadrosuna 'dan forvet ve ön libero dahil edildi.
  1. 28.11.2019
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