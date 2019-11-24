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24 Kasım 2019, Pazar
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'un U-19 takımı da 3 attı

Trabzonspor'un U-19 takımı da 3 attı

Bordo-mavili ekibin altyapısı da 'dan galibiyetle döndü. , Ankaragücü'nü 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Golleri Muhammet, Safa ve Taha Tunç kaydetti. Oyuncular maç sonu büyük sevinç yaşadı.

Bordo-mavili ekibin altyapısı da 'dan galibiyetle döndü. , Ankaragücü'nü 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Golleri Muhammet, Safa ve Taha Tunç kaydetti. Oyuncular maç sonu büyük sevinç yaşadı.

  1. 24.11.2019
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