Trabzonspor'un U-19 takımı da 3 attı
Bordo-mavili ekibin altyapısı da Ankara'dan galibiyetle döndü. Trabzonspor, Ankaragücü'nü 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Golleri Muhammet, Safa ve Taha Tunç kaydetti. Oyuncular maç sonu büyük sevinç yaşadı.
Bordo-mavili ekibin altyapısı da Ankara'dan galibiyetle döndü. Trabzonspor, Ankaragücü'nü 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Golleri Muhammet, Safa ve Taha Tunç kaydetti. Oyuncular maç sonu büyük sevinç yaşadı.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Trabzonspor'un U-19 takımı da 3 attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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