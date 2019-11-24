Trabzonspor'da Yusuf şov yaptı
Teknik direktör Ünal Karaman sağ kanatta Yusuf Sarı'ya şans verdi. 21 yaşındaki futbolcu iyi oyununu golle süsledi. Topu ayağına her aldığında etkili olan 1.68 boyundaki sağ kanat bindirmeleriyle Ankaragücü savunmasını yıprattı.
Teknik direktör Ünal Karaman sağ kanatta Yusuf Sarı'ya şans verdi. 21 yaşındaki futbolcu iyi oyununu golle süsledi. Topu ayağına her aldığında etkili olan 1.68 boyundaki sağ kanat bindirmeleriyle Ankaragücü savunmasını yıprattı. Bu sezon 389 dakika şans bulmasına rağmen şimdiden 2 gol, 2 asiste ulaştı. Yusuf, müthiş oyunuyla sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Abdülkadir Ömür'ü aratmıyor.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Trabzonspor'da Yusuf şov yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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