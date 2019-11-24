Trabzonspor'da Yusuf şov yaptı

Teknik direktör Ünal Karaman sağ kanatta Yusuf Sarı'ya şans verdi. 21 yaşındaki futbolcu iyi oyununu golle süsledi. Topu ayağına her aldığında etkili olan 1.68 boyundaki sağ kanat bindirmeleriyle Ankaragücü savunmasını yıprattı. Bu sezon 389 dakika şans bulmasına rağmen şimdiden 2 gol, 2 asiste ulaştı. Yusuf, müthiş oyunuyla sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Abdülkadir Ömür'ü aratmıyor.