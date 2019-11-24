Viking kralı

Karadeniz devinin 23 yaşındaki santrforu Alexander Sörloth, ligdeki 2 maçlık suskunluğunu Ankaragücü karşılaşmasında bozdu. Norveçli futbolcu, henüz 6. dakikada sürekleyerek götürdüğü topu düzgün bir vuruşla ağlara yolladı. 1.94 boyundaki oyuncu böylece bu sezon ligdeki gol sayısını 7, toplamda ise 9'a yükseltti. Golcü oyuncu Karadeniz ekibinin en skorer ismi olma unvanını da pekiştirdi. Sörloth, milli arada ülkesinin EURO 2020 eleme gruplarında oynadığı Faroe Adaları ve Malta maçlarında da toplam 3 gol atmıştı. Bordo-mavili futbolcu dün de formunu sürdürmüş oldu. Sörloth, mücadele sonrası yaptığı açıklamada "İyi oynadık. Rakibin 10 kişi kalması da işimizi kolaylaştırdı. Daha farklı da kazanabilirdik. Artık Galatasaray derbisini düşüneceğiz" dedi.

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Karadeniz temsilcisi, Sörloth'un gol attığı 7 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Trabzonspor bu maçlardan 4 galibiyet ve 3 de beraberlik aldı.