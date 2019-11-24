Viking kralı
Sörloth, gollerine devam etti. Bu sezonki 7. golünü kaydetti. Norveçli forvet, Fırtına’nın en skorer ismi oldu.
Karadeniz devinin 23 yaşındaki santrforu Alexander Sörloth, ligdeki 2 maçlık suskunluğunu Ankaragücü karşılaşmasında bozdu. Norveçli futbolcu, henüz 6. dakikada sürekleyerek götürdüğü topu düzgün bir vuruşla ağlara yolladı. 1.94 boyundaki oyuncu böylece bu sezon ligdeki gol sayısını 7, toplamda ise 9'a yükseltti. Golcü oyuncu Karadeniz ekibinin en skorer ismi olma unvanını da pekiştirdi. Sörloth, milli arada ülkesinin EURO 2020 eleme gruplarında oynadığı Faroe Adaları ve Malta maçlarında da toplam 3 gol atmıştı. Bordo-mavili futbolcu dün de formunu sürdürmüş oldu. Sörloth, mücadele sonrası yaptığı açıklamada "İyi oynadık. Rakibin 10 kişi kalması da işimizi kolaylaştırdı. Daha farklı da kazanabilirdik. Artık Galatasaray derbisini düşüneceğiz" dedi.
AYAĞI UĞURLU
Karadeniz temsilcisi, Sörloth'un gol attığı 7 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Trabzonspor bu maçlardan 4 galibiyet ve 3 de beraberlik aldı.
- 24.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Viking kralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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