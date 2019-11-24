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24 Kasım 2019, Pazar
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Viking kralı

Viking kralı

, gollerine devam etti. Bu sezonki 7. golünü kaydetti. forvet, Fırtına’nın en skorer ismi oldu.

devinin 23 yaşındaki santrforu Alexander , ligdeki 2 maçlık suskunluğunu Ankaragücü karşılaşmasında bozdu. futbolcu, henüz 6. dakikada sürekleyerek götürdüğü topu düzgün bir vuruşla ağlara yolladı. 1.94 boyundaki oyuncu böylece bu sezon ligdeki gol sayısını 7, toplamda ise 9'a yükseltti. Golcü oyuncu Karadeniz ekibinin en skorer ismi olma unvanını da pekiştirdi. Sörloth, milli arada ülkesinin EURO 2020 eleme gruplarında oynadığı Faroe Adaları ve Malta maçlarında da toplam 3 gol atmıştı. Bordo-mavili futbolcu dün de formunu sürdürmüş oldu. Sörloth, mücadele sonrası yaptığı açıklamada "İyi oynadık. Rakibin 10 kişi kalması da işimizi kolaylaştırdı. Daha farklı da kazanabilirdik. Artık derbisini düşüneceğiz" dedi.

AYAĞI UĞURLU

Karadeniz temsilcisi, Sörloth'un gol attığı 7 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. bu maçlardan 4 galibiyet ve 3 de beraberlik aldı.

  1. 24.11.2019
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