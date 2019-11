Ahmet Ağaoğlu: Her maç zor

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Turkuvaz Medya'nın düzenlediği Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda, yarın oynayacakları MKE Ankaragücü maçıyla ilgili temkinli konuştu. Ağaoğlu, "Bizim en zorlandığımız rakiplerimiz, en az galibiyeti olan, alt sıradaki takımlar oluyor. En fazla puanı da bu rakiplere karşı kaybettik. Bu açıdan Ankaragücü maçı son derece önemli. Hiçbir maç oynanmadan kazanılamıyor. Bizim için hepsi aynı zorlukta. Her rakibe aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Bütün rakiplerimize aynı oranda saygı duyuyoruz. Rakibe saygı duymazsanız her maçı da aynı ciddiyetle oynamadığınız takdirde farklı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Ligde şu an itibariyle özellikle zor rakip kolay rakip diye bir şey söz konusu değil. Her takım her takımı yenebilecek güçte. Bizim en zorlandığımız rakiplerimiz, en az galibiyeti olan, alt sıradaki takımlar oluyor. En fazla puanı da bu rakiplere karşı kaybettik" diye konuştu. 20 milyon euro'luk bir bütçeyle sezona başladıklarını hatırlatan Ağaoğlu, "80-85 milyon euro bütçesi olan kulüplerle ben 20 milyon euro'luk bütçeyle aynı mücadeleyi veriyorum. Aynı hedef için. Açığı ancak mücadele ederek kapatabilirsiniz. Taraftar desteğine, aidiyet duygusuyla mücadele eden futbolcucu topluluğuna ihtiyaç var. Bizim maçlardaki mücadele gücünü diğer maçlarla kıyaslayınca biraz üst düzeyde olduğunu görüyoruz. 10 kişi kaldığımız Alanyaspor maçında bu ortaya çıktı. Mücadele gücü bu kadar yüksek olunca, bu kadar fazla efor sarfedince sakatlıkların olması da doğal. Bazıları fiziksel, yarıya yakını da darbeye bağlı. Sakatlıklar tabii önemli ama netice itibarı ile Trabzonspor formasıyla sahaya çıkan 11 oyuncuyla mücadelenizi sürdürüyorsunuz, bunlar bahane olmamalı" dedi.