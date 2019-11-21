Ünal Karaman'dan flaş karar! 26 oyuncuya...
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde 26 oyuncusuna şans verdi. Bordo-mavililerde Nwakaeme ve Sörloth 19 maçta forma giyen isimler oldu.
26 OYUNCU KULLANDI
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde bordo-mavililerin çıktığı 19 maçta 26 oyuncu kullandı. Bordo-mavililerde Nwakaeme ve Sörloth 19 maçta forma giyerek her maçta görev alan isimler oldu. Bu iki oyuncuyu 18 maçla Uğurcan Çakır ve Filip Novak takip etti. Bordo-mavililerde bu sezon Pereira ve Jose Sosa 17 maç, Hosseini 15 maç, Doğan Edoğan ve Abdulkadir Parmak 16 maç, Avdija ve Hüseyin Türkmen 13 maç, Yusuf Sarı 12 maç, Kamil Ahmet Çörekçi ve Campi 9 maç, Sturridge ve Ekuban 7 maç, Abdulkadir Ömüar, Fernandes ve Ahmet Canbaz 6 maç, Fıratcan Üzüm ve Koray Kılınç 3 maç, Serkan Asan 2 maç, Erce Kardeşler, Abdurrahim Dursun ve Muhammet Akpınar 1'er maç forma giyen isimler oldu.
EN ÇOK SÜREYİ UĞURCAN ÇAKIR ALDI
Trabzonspor'da en fazla sahada kalan isim ise kaleci Uğurcan Çakır oldu. Milli oyuncu bordo-mavili forma ile bin 620 dakika sahada kaldı. Nwakaeme bin 573 dakika, Novak bin 561 dakika, Pereira bin 530 dakika, Sörloth bin 488 dakika, Sosa bin 465 dakika, Hosseini bin 323 dakika, Abdulkadir Parmak bin 193 dakika, Hüseyin Türkmen bin 126 dakika, Campi 713 dakika, Obi Mikel 700 dakika, Kamil Ahmet Çörekçi 614 dakika, Ekuban 572 dakika, Doğan Erdoğan 564 dakika, Fernandes 494 dakika, Abdulkadir Ömür 461 dakika, Avdijaj 440 dakika, Yusuf Sarı 427 dakika, Sturridge 313 dakika, Ahmet Canbaz 164 dakika, Erce Kardeşler, Abdurahim Dursun ve Muhammet Akpınar 90 dakika sahada kalan isimler oldu.
- 21.11.2019
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MAÇ SONUCU | Barcelona 89-63 Fenerbahçe Beko | MAÇ ÖZETİ İZLE
Toplam 1
Yorum
gunbey BENCE HATA HER YIL İYİ OYUNCULARIMIZ GİDİYOR YERİNE DAHA İYİ DİYE ALINANLAR KÖTÜ ÇIKIYOR ŞAMPİYON OLAN KADROYU TEKRAR BİR ARAYA GETİRMELERİ
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
Ünal Karaman'dan flaş karar! 26 oyuncuya... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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