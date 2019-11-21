Uğurcan Çakır transfer iddialarına son noktayı koydu!
Uğurcan, Sabah gazetesi tarafından Borsa İstanbul Yerleşkesi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldı. Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır, hedeflerinin takım olarak şampiyonluk olduğunu söylerken hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin de son noktayı koydu.
Burada açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile yapacakları maçın önemine değindi. Cezalı olması sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyeceğini hatırlatan milli kaleci, "Gerçekten çok iyi bir çıkışımız var. Takımda iyi bir arkadaşlık var. Hocalarımız da çok iyi. Bu durum sahaya yansıyor. Her maça teker teker bakıp her maçımızı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kendisini geliştirmek için çok çalıştığını belirten Uğurcan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'yla ilgili olarak şöyle konuştu:
"Böyle bir şampiyonada olmak her Türk futbolcunun isteyeceği bir şey. Ben de gerçekten çok mutluyum. Forma şansı gelse de gelmese de çok güzel bir durum. Orada olmak bile tüylerimi diken diken ediyor. Çok mutluyum. Ülkemize güzel başarılar yaşattık ama burada bitmedi. Orada başarılı olacağımıza da inanıyorum."
Uğurcan, isminin Premier Lig ekiplerinden Liverpool ile geçmesinin hatırlatılması üzerine ise "Bu durum benim öz güvenimi artırıyor ama açıkçası bunlara çok bakmıyorum. Futboluma yansıdığını düşünüyorum. Transfer konusu şu anda gündemimde yok. Trabzonspor'un başarısına odaklanmış durumdayım." diyerek sözlerini tamamladı.
- 21.11.2019
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Mustafa Cengiz: Falcao bize sakat gelmedi
Toplam 1
Yorum
AL PARAYI TATİL YAP FALCAO TABİ Kİ TÜRKİYE Yİ SEÇECEK. 33 YAŞINDAKİ ADAMA BAŞKA ÜLKEDE YATARAK PARA VERİRLER Mİ?. FALCAO NUN TATİL YERİ TÜRKİYE VE GS.
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Dayanıklılık idmanı yaptı
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah hakemin verdiği kararın hatalı olduğuna karar vererek Tahkim Kurulu cezasını af eder ?
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‘İlk tercihim Melnjak olur’
Toplam 1
Yorum
rumuz şu adamı fenere alın iyi topçu fenerde daha baskılı oynarsa daha iyi bir sol bekimiz olur
Uğurcan Çakır transfer iddialarına son noktayı koydu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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