Uğurcan Çakır transfer iddialarına son noktayı koydu! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
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iddialarına son noktayı koydu!

Uğurcan Çakır transfer iddialarına son noktayı koydu!

Uğurcan, Sabah gazetesi tarafından Yerleşkesi'nde düzenlenen Uluslararası Ekonomi Forumu'na katıldı. 'un genç kalecisi , hedeflerinin takım olarak şampiyonluk olduğunu söylerken hakkında çıkan iddialarına ilişkin de son noktayı koydu.

Burada açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki file bekçisi, 'de MKE Ankaragücü ile yapacakları maçın önemine değindi. Cezalı olması sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyeceğini hatırlatan milli kaleci, "Gerçekten çok iyi bir çıkışımız var. Takımda iyi bir arkadaşlık var. Hocalarımız da çok iyi. Bu durum sahaya yansıyor. Her maça teker teker bakıp her maçımızı kazanıp şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendisini geliştirmek için çok çalıştığını belirten Uğurcan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'yla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Böyle bir şampiyonada olmak her Türk futbolcunun isteyeceği bir şey. Ben de gerçekten çok mutluyum. Forma şansı gelse de gelmese de çok güzel bir durum. Orada olmak bile tüylerimi diken diken ediyor. Çok mutluyum. Ülkemize güzel başarılar yaşattık ama burada bitmedi. Orada başarılı olacağımıza da inanıyorum."

Uğurcan, isminin ekiplerinden ile geçmesinin hatırlatılması üzerine ise "Bu durum benim öz güvenimi artırıyor ama açıkçası bunlara çok bakmıyorum. Futboluma yansıdığını düşünüyorum. konusu şu anda gündemimde yok. 'un başarısına odaklanmış durumdayım." diyerek sözlerini tamamladı.

  1. 21.11.2019
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