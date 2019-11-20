Trabzonspor'da neşeli antrenman
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. Neşeli geçen antrenmana geç gelen futbolcular alkışlanırken, Yusuf Sarı ve Cafer Tosun'a ise Brezilya usulü doğum günü kutlaması yapıldı.
Antrenman geç gelen oyuncular alkışlandı
Antrenman sahasında toplanan futbolcular, biraz geç gelen arkadaşları Nwakaeme, Ekuban ve Sosa'yı alkışlamaları gülüşmelere neden oldu. Bordo-mavililer antrenmanda koşunun ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
YUSUF SARI VE CAFER TOSUN BREZİLYA USULÜ DOĞUM GÜNÜ
Antrenman sonrasında ise Yusuf Sarı ve Cafer Tosun için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Ünal Karaman iki futbolcuya sağlıklı ve başarılı yeni yaşlar dilerken, takım arkadaşları ise Brezilya usulü kutlama yaparak, iki oyuncunun kafalarında yumurta kırıp, un serptiler. Trabzonspor Borçka Futbol Okulu'na bağlı sporcular da antrenmanı ziyaret ederek doğum gününe katıldılar.
- 20.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
Trabzonspor'da neşeli antrenman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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