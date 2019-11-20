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20 Kasım 2019, Çarşamba
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'da neşeli antrenman

Trabzonspor'da neşeli antrenman

, 'in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. Neşeli geçen antrenmana geç gelen futbolcular alkışlanırken, ve 'a ise usulü kutlaması yapıldı.

'nde Teknik Direktör yönetiminde yapılan çalışmaya milli takım kamplarından dönmeyen Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Ahmet Canbaz ve Sörloth'un yanı sıra sakatlığı devam eden Novak katılmadı. Ekuban ve Sturridge ise takımdan ayrı çalıştı.

Antrenman geç gelen oyuncular alkışlandı
Antrenman sahasında toplanan futbolcular, biraz geç gelen arkadaşları Nwakaeme, Ekuban ve Sosa'yı alkışlamaları gülüşmelere neden oldu. Bordo-mavililer antrenmanda koşunun ardından taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

YUSUF SARI VE CAFER TOSUN BREZİLYA USULÜ DOĞUM GÜNÜ
Antrenman sonrasında ise ve için sürpriz kutlaması yapıldı. Ünal Karaman iki futbolcuya sağlıklı ve başarılı yeni yaşlar dilerken, takım arkadaşları ise usulü kutlama yaparak, iki oyuncunun kafalarında yumurta kırıp, un serptiler. Borçka Futbol Okulu'na bağlı sporcular da antrenmanı ziyaret ederek doğum gününe katıldılar.

Trabzonspor, MKA Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.



  1. 20.11.2019
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