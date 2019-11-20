Trabzonspor'da Filip Novak yoksa Abdurrahim Dursun var
Ankaragücü'ne konuk olacak Trabzonspor'da Filip Novak'ın sakatlanması üzerine genç oyuncu Abdurrahim Dursun'a forma şansı doğdu. Bu sezon Süper Lig'de hiç süre alamayan genç futbolcu deplasmanda oynanan Krasnodar karşılaşmasında 90 dakika sahada kalmış ve oynadığı futbolla göz doldurmuştu.
Sezon başından bu yana sakatlıklardan dolayı başı ağrıyan Trabzonspor'a bir kötü haber de Filip Novak'tan geldi. Bordo-mavili ekipte Novak, ülkesi Çekya'nın milli takım kampında sakatlandı.
Oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalması beklenirken teknik direktör Ünal Karaman'ın sol bekte Filip Novak'ın yerine Ümit Milli Takım oyuncusu Abdurrahim Dursun'a görev vermesi bekleniyor.
FORMA ABDURRAHİM'İN
Trabzonspor altyapısından yetişen Abdurrahim Dursun, geçtiğimiz yılı Kırklarelispor ve 1461 Trabzon'da kiralık geçirirken bu yıl A takım kadrosunda yer bulmaya başladı. Trabzonspor'un ligde bu sezon oynadığı 11 maçın 10'unda kadroya girmeyi başaran Abdurrahim, bu sezonki ilk ve tek resmi maçına ise UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar deplasmanında çıktı.
Trabzonspor'un deplasmanda 3-1 kaybettiği mücadelede 90 dakika sahada kalan 20 yaşındaki oyuncu, Novak'ın yokluğunda Karaman'ın sol bek pozisyonundaki kozu olacak.
Öte yandan, Abdurrahim Dursun, Ümit Milli Takım formasını da 10 defa terletme başarısı gösterdi.
- 20.11.2019
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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MAÇ SONUCU Andorra 2-0 Türkiye MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
hakan şafak şenol hoca nın bu takımada el atması lazım 6 maçta 4 mağlubiyet hem de biri andorra ya karşı insan biraz utanır ayıp
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İtalya Milli Takımı'nda Roberto Mancini imkansızı başardı!
Toplam 3
Yorum
Berlin Bu senede bunları verirler kupayı. Artık iyi bakin. Fransa kayrildi da aldı o kupaya. İspanya Almanya kötüydü birde
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