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20 Kasım 2019, Çarşamba
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'da yoksa var

Trabzonspor'da Filip Novak yoksa Abdurrahim Dursun var

Ankaragücü'ne konuk olacak 'da 'ın sakatlanması üzerine genç oyuncu 'a forma şansı doğdu. Bu sezon 'de hiç süre alamayan genç futbolcu deplasmanda oynanan karşılaşmasında 90 dakika sahada kalmış ve oynadığı futbolla göz doldurmuştu.

Sezon başından bu yana sakatlıklardan dolayı başı ağrıyan 'a bir kötü haber de 'tan geldi. Bordo-mavili ekipte Novak, ülkesi Çekya'nın milli takım kampında sakatlandı.

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Oyuncunun 1 ay sahalardan uzak kalması beklenirken teknik direktör 'ın sol bekte 'ın yerine oyuncusu 'a görev vermesi bekleniyor.

FORMA ABDURRAHİM'İN

Trabzonspor altyapısından yetişen Abdurrahim Dursun, geçtiğimiz yılı Kırklarelispor ve 1461 Trabzon'da kiralık geçirirken bu yıl A takım kadrosunda yer bulmaya başladı. Trabzonspor'un ligde bu sezon oynadığı 11 maçın 10'unda kadroya girmeyi başaran Abdurrahim, bu sezonki ilk ve tek resmi maçına ise Avrupa Ligi'nde deplasmanında çıktı.

Trabzonspor'un deplasmanda 3-1 kaybettiği mücadelede 90 dakika sahada kalan 20 yaşındaki oyuncu, Novak'ın yokluğunda Karaman'ın sol bek pozisyonundaki kozu olacak.

Öte yandan, Abdurrahim Dursun, Ümit Milli Takım formasını da 10 defa terletme başarısı gösterdi.

  1. 20.11.2019
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