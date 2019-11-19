İtalyan devi Uğurcan'ı izliyor - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
19 Kasım 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri İtalyan devi Uğurcan'ı izliyor

İtalyan devi Uğurcan'ı izliyor

İtalyan devi Uğurcan'ı izliyor

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 'un tecrübeli file bekçisi , ’dan sonra ’da da Merih’in takım arkadaşı olabilir. Çakır'ı Juve ve Leipzig yakın takipte.

Bordo-mavili ekibin kalecisi kısa sürede Avrupa devlerini peşine takmıştı. 'de ve Newcastle'nın radarına giren 23 yaşındaki eldiveni ve Leipzig'in de gündemine aldığı öğrenildi.

Uğurcan daha önce verdiği röportajlarda 'da kupalar kazandıktan sonra Avrupa'ya gitme hayali olduğunu açıklamıştı.

Trabzonspor'un başarılı kalecisi, Juventus'a gittiği takdirde 'da önünde oynayan stoper Merih Demiral ile aynı formayı terletecek.

11 kulüp Uğurcan Çakır'ın peşinde! En az 20 milyon euro...

  1. 19.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İtalyan devi Uğurcan'ı izliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN