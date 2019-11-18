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18 Kasım 2019, Pazartesi
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MAÇ SONUCU Malta

MAÇ SONUCU Malta 1-2 Norveç

UEFA EURO 2020 Elemeleri F Grubu 10. mücadelesinde Norveç, Malta'yı Alexander Sörloth ve King'in golleriyle 2-1 mağlup ederek turnuvayı galibiyetle kapattı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 10. karşılaşmasında Norveç, deplasmanda Malta'ya konuk oldu.

Maçın 7. dakikasında Norveç King ile öne geçti. Malta'nın bu gole cevabı 40. dakikada Fenech'ten geldi.

İkinci yarıda ise forması giyen Sörloth, 62. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve 'de forma giyen golcü futbolcu takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Norveçli yıldız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde çıktığı 5. maçında, 4. golünü kaydetti.

  1. 19.11.2019
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