MAÇ SONUCU Malta 1-2 Norveç

Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 10. karşılaşmasında Norveç, deplasmanda Malta'ya konuk oldu.

Maçın 7. dakikasında Norveç King ile öne geçti. Malta'nın bu gole cevabı 40. dakikada Fenech'ten geldi.

İkinci yarıda ise Trabzonspor forması giyen Sörloth, 62. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Süper Lig'de forma giyen golcü futbolcu takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Norveçli yıldız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde çıktığı 5. maçında, 4. golünü kaydetti.