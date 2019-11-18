MAÇ SONUCU Malta 1-2 Norveç
UEFA EURO 2020 Elemeleri F Grubu 10. mücadelesinde Norveç, Malta'yı Alexander Sörloth ve King'in golleriyle 2-1 mağlup ederek turnuvayı galibiyetle kapattı.
Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 10. karşılaşmasında Norveç, deplasmanda Malta'ya konuk oldu.
Maçın 7. dakikasında Norveç King ile öne geçti. Malta'nın bu gole cevabı 40. dakikada Fenech'ten geldi.
İkinci yarıda ise Trabzonspor forması giyen Sörloth, 62. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Süper Lig'de forma giyen golcü futbolcu takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Norveçli yıldız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde çıktığı 5. maçında, 4. golünü kaydetti.
?? EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin sonuçları:— Fotomaç (@fotomac) November 18, 2019
?? D Grubu
İrlanda Cum. 1-1 Danimarka
Cebelitarık 1-6 İsviçre
?? F Grubu
İsveç 3-0 Faroe Adaları
İspanya 5-0 Romanya
Malta 1-2 Norveç
?? J Grubu
Lihtenştayn 0-3 Bosna-Hersek
İtalya 9-1 Ermenistan
Yunanistan 2-1 Finlandiya
- 19.11.2019
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