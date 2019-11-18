Trabzonspor'da Ünal Karaman: Tam takım olabilsek!

Trabzonspor'da yaşanan art arda sakatlıklar en çok teknik direktör Ünal Karaman'ın canını sıkıyor. Deneyimli çalıştırıcı bir türlü tam takım olamamalarından şikayetçi. Karaman "Sezon başından beri 15 oyuncumuz sakatlandı. Kimi 2 haftada geri döndü, kimi aylardır yok, kimi yurt dışından ameliyat oldu, kimi burada fizyoterapistte. Sürekli sakatlıklarla boğuşuyoruz. Bu hiç kolay değil. Tüm bu sorunlara rağmen zirve mücadelesi veriyoruz. Bizim başımıza gelenleri rakiplerimiz yaşasa belki de havlu atarlardı. Bu sebeple sakat oyuncularımız yerine şans verdiğimiz arkadaşların öz verisine, mücadelesine, azimlerine büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı. Karaman, her türlü zorluğa rağmen hedefleri doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceklerini söyledi. Bordo-mavili taraftarlardan müthiş desteklerini sürdürmelerini istedi.



SALİH KAVRAZLI BEKLEMEDE

Trabzonspor'un sezon başı kadrosuna kattığı ancak Altınordu kulübüyle olan sıkıntı sebebiyle lisansını çıkaramadığı Salih Kavrazlı devre arasını bekliyor. Yönetim, Salih için gerekli belgeleri almayı planlıyor. Ünal Karaman yakından ilgileniyor.