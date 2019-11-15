Trabzonspor'dan Filip Novak ve Yusuf Sarı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
15 Kasım 2019, Cuma
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'dan ve 'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor'dan Filip Novak ve Yusuf Sarı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama

resmi internet sitesinden ve 'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yayınladı. Çekya antrenmanında aldığı darbe sonucu sakatlanan Novak'ın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk planları yapan 'da sakatlık kabusu bitmiyor. Bordo-mavili takımda istikrarlı oyunculardan biri olarak gösterilen , kampında tendonundan sakatlandı.

Novak, Çekya'nın, Kosova ile oynadığı karşılaşmaya davet edilen başarılı sol bek, antrenmanda sakatlık yaşayınca kadrodan çıkarılmıştı.

Trabzonspor'un altyapısı zirvede

29 yaşındaki oyuncu, 7. haftada oynanan Ç.Rize maçında kasığından sakatlanıp oyundan çıkmış ancak bir haftalık tedavinin ardından sahalara dönmüştü. Trabzonspor, bu şok haberle sarsılırken, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi, Sturridge, Obi Mikel ve Sosa'nın da sakatlıkları henüz geçmiş değil.

TRABZONSPOR'DAN NOVAK AÇIKLAMASI!

"Çekya milli takım antrenmanında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuz Filip Novak'ın milli takım doktoru tarafından yapılan ilk muayenesi ve tetkikleri sonucu sağ alt baldır soleus adelesinde kısmi yırtık tespit edilmiş olup ilk değerlendirmelere göre 6 hafta civarında sahalardan uzak kalacağı sağlık kurulumuza iletilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuz Pazar günü 'a gelecek ve burada kulüp doktorumuz M.Hakan Ayaz tarafından tekrar değerlendirilerek tedavisine Trabzon'da devam edilecektir.

U21 milli takım kampında kasığındaki ağrıları nedeniyle kadrodan çıkartılan ise Trabzon'a gelecek ve tedavisine burada başlanacaktır."

  1. 15.11.2019
  2. Güncelleme: 15.11.2019 11:55
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