Trabzonspor'un altyapısı zirvede

Beşiktaş, yüzde 3,6'lık oranıyla 73. olurken, Galatasaray 0.1 ile 93. basamakta kaldı. Altyapı oyuncularına hiç süre vermeyen Fenerbahçe ise son sırada yer aldı.

Altyapı yatırımlarının tartışıldığı dönemde kendi bünyesinden çıkardığı isimleri birer birer parlatan Trabzonspor, bu alanda Süper Lig'in de en iyisi oldu.

Bordo-mavili ekipte altyapıdan yetişen kaleci Uğurcan Çakır bu sezon bütün kulvarlarda 1620 dakika sahada kalırken takımın en çok süre alan oyuncusu oldu.

Hem lig hem Avrupa'da Abdulkadir Parmak 1189, Hüseyin Türkmen 1127 dakika süre alırken sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen Abdülkadir Ömür 461 dakika sahada kaldı.