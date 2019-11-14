Trabzonspor'un altyapısı zirvede
Trabzonspor altyapıdan yetiştirdiği oyunculara verdiği şansla dikkat çekiyor. 2019 yılında 5 büyük lig olan İspanya, İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa ve Süper Lig'de yer alan toplam 116 takımın kendi yetiştirdiği isimlere verdiği süreler incelendi. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin yaptığı çalışmaya göre bordo-mavililer, yüzde 17.7'lik oranla 22. sırada yer alırken Süper Lig'de bu alandaki lider ekip oldu. Listede Gençlerbirliği yüzde 17.1 oranla 25'inci, Antalyaspor ise yüzde 9.8 ile 48. basamakta yer buldu.
Beşiktaş, yüzde 3,6'lık oranıyla 73. olurken, Galatasaray 0.1 ile 93. basamakta kaldı. Altyapı oyuncularına hiç süre vermeyen Fenerbahçe ise son sırada yer aldı.
Altyapı yatırımlarının tartışıldığı dönemde kendi bünyesinden çıkardığı isimleri birer birer parlatan Trabzonspor, bu alanda Süper Lig'in de en iyisi oldu.
Bordo-mavili ekipte altyapıdan yetişen kaleci Uğurcan Çakır bu sezon bütün kulvarlarda 1620 dakika sahada kalırken takımın en çok süre alan oyuncusu oldu.
Hem lig hem Avrupa'da Abdulkadir Parmak 1189, Hüseyin Türkmen 1127 dakika süre alırken sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemeyen Abdülkadir Ömür 461 dakika sahada kaldı.
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