Trabzonspor'da Pereira mutlu
Bordo-mavililerin sağ beki Joao Pereira önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu "10 kişi kalmamıza rağmen müthiş mücadele ettik. Alanyaspor güçlü bir takım. Onları bir kişi eksik oynayarak yenmek hiç kolay değildi. Tüm takımı kutluyorum" diye konuştu.
Bordo-mavililerin sağ beki Joao Pereira önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu "10 kişi kalmamıza rağmen müthiş mücadele ettik. Alanyaspor güçlü bir takım. Onları bir kişi eksik oynayarak yenmek hiç kolay değildi. Tüm takımı kutluyorum" diye konuştu.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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