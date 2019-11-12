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12 Kasım 2019, Salı
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'da Pereira mutlu

Trabzonspor'da Pereira mutlu

Bordo-mavililerin sağ beki önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu "10 kişi kalmamıza rağmen müthiş mücadele ettik. güçlü bir takım. Onları bir kişi eksik oynayarak yenmek hiç kolay değildi. Tüm takımı kutluyorum" diye konuştu.

Bordo-mavililerin sağ beki önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu "10 kişi kalmamıza rağmen müthiş mücadele ettik. güçlü bir takım. Onları bir kişi eksik oynayarak yenmek hiç kolay değildi. Tüm takımı kutluyorum" diye konuştu.

  1. 12.11.2019
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