Trabzonspor'da yerel basın havalarda

Süper Lig'de Karadeniz ekibi, Alanyaspor'u yenince yerel basın da havalara uçtu. Günebakış "Hayata dönüş. 10 kişiyle Alanya'yı dize getirdik" yazdı. Taka, "Alayına isyan, zirveye selam. Takım ruhunu ortaya koydu hem hakemi hem Alanyaspor'u yendi" ifadelerini kullandı. Kuzey Ekspres ise "Fırtına söktü aldı. 10 kişi ile Alanyaspor'u ezdi" yazdı.