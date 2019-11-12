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12 Kasım 2019, Salı
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'da yerel basın havalarda

Trabzonspor'da yerel basın havalarda

'de ekibi, 'u yenince yerel basın da havalara uçtu. Günebakış "Hayata dönüş. 10 kişiyle Alanya'yı dize getirdik" yazdı. Taka, "Alayına isyan, zirveye selam. Takım ruhunu ortaya koydu hem hakemi hem Alanyaspor'u yendi" ifadelerini kullandı. ise "Fırtına söktü aldı. 10 kişi ile Alanyaspor'u ezdi" yazdı.

Süper Lig'de ekibi, 'u yenince yerel basın da havalara uçtu. Günebakış "Hayata dönüş. 10 kişiyle Alanya'yı dize getirdik" yazdı. Taka, "Alayına isyan, zirveye selam. Takım ruhunu ortaya koydu hem hakemi hem Alanyaspor'u yendi" ifadelerini kullandı. ise "Fırtına söktü aldı. 10 kişi ile Alanyaspor'u ezdi" yazdı.

  1. 12.11.2019
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