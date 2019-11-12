Trabzonspor'da Campi bu kez alkış topladı

Fırtına sezon başında uzun süre Gaston Campi'nin peşinden koşarak renklerine bağlamıştı. Arjantinli oyuncu başta uyum sorunu çekmişti. Trabzonspor'a ve şehre alıştıkça 28 yaşındaki stoper de kendini bulmaya başladı. Alanyaspor mücadelesinde 2 top kaptı, 10 top uzaklaştırdı. 2 pas arası kesti. 4 hava topu kazandı. Maç sonu alkışı aldı.