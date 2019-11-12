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12 Kasım 2019, Salı
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'da Campi bu kez alkış topladı

Trabzonspor'da Campi bu kez alkış topladı

Fırtına sezon başında uzun süre 'nin peşinden koşarak renklerine bağlamıştı. Arjantinli oyuncu başta uyum sorunu çekmişti. 'a ve şehre alıştıkça 28 yaşındaki stoper de kendini bulmaya başladı.

Fırtına sezon başında uzun süre 'nin peşinden koşarak renklerine bağlamıştı. Arjantinli oyuncu başta uyum sorunu çekmişti. 'a ve şehre alıştıkça 28 yaşındaki stoper de kendini bulmaya başladı. mücadelesinde 2 top kaptı, 10 top uzaklaştırdı. 2 pas arası kesti. 4 hava topu kazandı. Maç sonu alkışı aldı.

  1. 12.11.2019
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