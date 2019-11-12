Trabzonspor'da Ekuban: Geri döndüm

Tarihler 11 Eylül'ü gösterirken Caleb Ekuban idmanda İvanildo Fernandes ile çarpışmış ve sol ayak beşinci tarak kemiği kırılmıştı. İtalya'da ameliyat olan ve tedavisine bir süre burada devam edilen 25 yaşındaki oyuncu 3 gün önce Trabzon'a dönmüştü. Alanya maçını tribünden izleyen Ganalı yıldız dün sahaya indi. 11.00'de tesislere gelen oyuncu, fitness salonunda fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Ardından kulüp doktoru Hakan Ayaz ile birlikte sahada yürüyüş ve koşu yaptı. Bu zorlayıcı olmayan koşu sırasında ağrı hissedip hissetmediği test edildi.



VIDEO MEST ETTİ

Kulüp, Caleb Ekuban ile ilgili bir video paylaştı. Ganalı yıldız 'I'm back' (Geri döndüm) diyerek camiaya mesaj yolladı. Videoda 25 yaşındaki hücumcunun dünkü çalışmalarından kesitler yer aldı. Bu ay sonunda sahalara dönecek.