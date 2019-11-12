Kusursuz fırtına!

Süper Lig'de milli araya girmeden önce Alanyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup eden Trabzonspor, 19 puana ulaştı. Lider Sivasspor'un 2 puan gerisinde 3. sırada bulunan bordo- mavililer aldıkları bu 19 puanla son 8 yıla da damga vurdular. Karadeniz temsilcisi 2011-12 sezonunda topladığı 20 puanın ardından bu yıl o rakama çok yaklaştı. Trabzonspor geçen sezon 11. hafta sonucunda 16 puan toplamıştı. Karadeniz temsilcisi, 2012-13 sezonunda 16, bir sezon sonra 17 puan biriktirmişti.

ARTIK LİDERLİĞİ İSTİYOR

Trabzonspor, 2014-15 sezonunda hanesine 18 puan yazdırmıştı. 2015-16 sezonunda ise takım kötü bir performans sergilemiş ve 14 puanda kalmıştı. 2016-17'de ise 11 puan almıştı. 2017-18 sezonunda 13 top toplamıştı. Karadeniz Fırtınası şimdi milli maç arasından sonra gaza basarak liderliğe kavuşmak istiyor. Bordo-mavililer zirveye yapacağı yürüyüşte en çok sakatların da takıma katılmasına güveniyor. Böylece Ünal Karaman'ın da eli güçlenecek.

KALE KAPANDI

Trabzonspor hücumda sıkıntı çekmezken aynı başarıyı savunmada yakalayamamıştı. Fırtına bu sezon oynadığı tüm resmi mücadelelerde gol yemişti. Alanyaspor karşılaşmasında kalesini gole kapatarak bu alanda da gelişim göstermeye başladı.

EN GOLCÜ 2. DÖNEM

Fırtına bu sezon hücum gücüyle de dikkat çekiyor. Trabzonspor 2010-11 sezonunda ilk 11 hafta itibarıyla 27 kez ağları sarsmıştı. 2014-15 sezonunda 20 gol bulan Karadeniz devi, bu yıl da aynı rakamı yakaladı. 'Dik oyna' felsefesiyle sahaya çıkan bordo-mavililer, Göztepe maçı hariç tüm karşılaşmalarda ağları sarsmayı başardı.