Trabzonspor'da Ekuban sevinci!
Trabzonspor'da Caleb Ekuban sevinci yaşanıyor. Sakatlığı nedeniyle bir süredir İtalya'da tedavisini tamamlayan ve Alanyaspor maçını tribünden takip eden Ganalı yıldız, doktor kontrolünde antrenmanlara başladı.
Trabzonspor'da tedavisi tamamlanan Ganalı forvet Caleb Ekuban antrenmanlara başladı.
Bordo-mavili kulüp, sakatlığından dolayı formasından uzak kalan Caleb Ekuban'ın İtalya'daki tedavisinin tamamlandığını ve oyuncunun Trabzon'da doktor kontrolünde antrenmanlara başladığını bildirdi.
Bugün saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gelen Ekuban, fitness salonunda fizyoterapist eşliğinde kuvvet çalışmaları yaptı. Caleb Ekuban, ardından antrenman sahasında kulüp doktoru ile birlikte yürüyüş ve koşu gerçekleştirdi.
Trabzonspor'un 11 Eylül'deki antrenmanında Ivanildo Fernandes ile çarpışan Caleb Ekuban'ın ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilmişti.
- 11.11.2019
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