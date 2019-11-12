Trabzonspor'da büyük kaptan Sosa
Trabzonspor'da kaptan Jose Sosa, sakatlığı sebebiyle Alanyaspor maçında forma giyemeyecek olmasına rağmen Estudiantes'in göz kamaştırıcı stat açılışına gitmedi.
Arjantin kulübünün başkanı olan efsane oyuncu Juan Sebastian Veron "Jose Sosa da burada olacaktı ancak takımının çok önemli bir maça çıkacağını söyleyerek gelemedi" ifadelerini kullandı. Trabzonspor taraftarı "Helal olsun sana büyük kaptan" dedi. Sosa tribünden izlediği karşılaşmada heyecandan Hosseini'nin penaltısına bakamamıştı.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Trabzonspor'da büyük kaptan Sosa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.