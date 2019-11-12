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12 Kasım 2019, Salı
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'da büyük kaptan Sosa

Trabzonspor'da büyük kaptan Sosa

'da kaptan , sakatlığı sebebiyle maçında forma giyemeyecek olmasına rağmen Estudiantes'in göz kamaştırıcı stat açılışına gitmedi.

Arjantin kulübünün başkanı olan efsane oyuncu Juan Sebastian Veron " da burada olacaktı ancak takımının çok önemli bir maça çıkacağını söyleyerek gelemedi" ifadelerini kullandı. taraftarı "Helal olsun sana büyük kaptan" dedi. Sosa tribünden izlediği karşılaşmada heyecandan Hosseini'nin penaltısına bakamamıştı.

  1. 12.11.2019
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