Trabzonspor'da büyük kaptan Sosa

Arjantin kulübünün başkanı olan efsane oyuncu Juan Sebastian Veron "Jose Sosa da burada olacaktı ancak takımının çok önemli bir maça çıkacağını söyleyerek gelemedi" ifadelerini kullandı. Trabzonspor taraftarı "Helal olsun sana büyük kaptan" dedi. Sosa tribünden izlediği karşılaşmada heyecandan Hosseini'nin penaltısına bakamamıştı.