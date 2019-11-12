Sertaç Güven: Bizi sokağa dökmek istiyorlar
Trabzonsporlu yönetici Sertaç Güven, Alanyaspor maçının hakemi Abdulkadir Bigten’e tepki gösterdi. Güven, “Bizi sokağa dökmek ve camiada infial yaratmak istoiyrlar”diye konuştu.
Sertaç Güven'den yaylım ateşi... Trabzonsporlu yönetici Alanyaspor maçının hakemi Abdulkadir Bitigen'e tepki gösterdi. Sezon başından bu yana kendilerine planlı ve organize bir eylem yapıldığını söyleyen Güven, "Hakem yönetiminin karşılığı Trabzonsporlular'ı sokağa dökmek ve camiada infial yaratmak istiyorlar" dedi.
HER ŞEY PLANLI
Abdulkadir Bitigen'in maçlarına atanmasının başlı başına bir plan olduğunu ifade eden Bitigen, "Trabzonspor bir karanlığa hapsedilmek isteniyor" ifadesini kullandı.
- 12.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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