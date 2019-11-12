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12 Kasım 2019, Salı
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Sertaç Güven: Bizi sokağa dökmek istiyorlar

Sertaç Güven: Bizi sokağa dökmek istiyorlar

Trabzonsporlu yönetici Sertaç Güven, maçının hakemi Abdulkadir Bigten’e tepki gösterdi. Güven, “Bizi sokağa dökmek ve camiada infial yaratmak istoiyrlar”diye konuştu.

Sertaç Güven'den yaylım ateşi... Trabzonsporlu yönetici maçının hakemi Abdulkadir Bitigen'e tepki gösterdi. Sezon başından bu yana kendilerine planlı ve organize bir eylem yapıldığını söyleyen Güven, "Hakem yönetiminin karşılığı Trabzonsporlular'ı sokağa dökmek ve camiada infial yaratmak istiyorlar" dedi.

HER ŞEY PLANLI
Abdulkadir Bitigen'in maçlarına atanmasının başlı başına bir plan olduğunu ifade eden Bitigen, " bir karanlığa hapsedilmek isteniyor" ifadesini kullandı.

Trabzonspor'dan hakem tepkisi

  1. 12.11.2019
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