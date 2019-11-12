Sertaç Güven: Bizi sokağa dökmek istiyorlar

Sertaç Güven'den yaylım ateşi... Trabzonsporlu yönetici Alanyaspor maçının hakemi Abdulkadir Bitigen'e tepki gösterdi. Sezon başından bu yana kendilerine planlı ve organize bir eylem yapıldığını söyleyen Güven, "Hakem yönetiminin karşılığı Trabzonsporlular'ı sokağa dökmek ve camiada infial yaratmak istiyorlar" dedi.

HER ŞEY PLANLI

Abdulkadir Bitigen'in maçlarına atanmasının başlı başına bir plan olduğunu ifade eden Bitigen, "Trabzonspor bir karanlığa hapsedilmek isteniyor" ifadesini kullandı.