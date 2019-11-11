'Organize işler'
Trabzonspor'un, Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan başkan yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, "Şu an konuşursam çok ceza alırım" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, Alanya maçı sonrası sert konuştu. Alp, "Tahammül sınırlarımızın sonundayız. Karşımızda planlı, organize bir faaliyet var. Biz kendi VAR odamızda baktırdık. Abdulkadir topa müdahale ediyor. Planlı değil. Geçtiğimiz hafta Sosa'ya yapılan direkt adam öldürmeye yönelikti. Aklımdakileri söylesem çok ceza alırım" dedi.
- 11.11.2019
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