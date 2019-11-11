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11 Kasım 2019, Pazartesi
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'Organize işler'

'Organize işler'

'un, 'in 11. haftasında 'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan başkan yardımcısı , "Şu an konuşursam çok ceza alırım" ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı , Alanya maçı sonrası sert konuştu. Alp, "Tahammül sınırlarımızın sonundayız. Karşımızda planlı, organize bir faaliyet var. Biz kendi VAR odamızda baktırdık. Abdulkadir topa müdahale ediyor. Planlı değil. Geçtiğimiz hafta Sosa'ya yapılan direkt adam öldürmeye yönelikti. Aklımdakileri söylesem çok ceza alırım" dedi.

  1. 11.11.2019
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