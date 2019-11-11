'Organize işler'

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, Alanya maçı sonrası sert konuştu. Alp, "Tahammül sınırlarımızın sonundayız. Karşımızda planlı, organize bir faaliyet var. Biz kendi VAR odamızda baktırdık. Abdulkadir topa müdahale ediyor. Planlı değil. Geçtiğimiz hafta Sosa'ya yapılan direkt adam öldürmeye yönelikti. Aklımdakileri söylesem çok ceza alırım" dedi.