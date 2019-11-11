Ekuban döndü maçı takip etti

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan uzak kalan Caleb Ekuban, İtalya'da operasyon geçirmiş ve tedavisine de bu ülkede devam edilmişti. Ganalı yıldız önceki gün Trabzon'a gelmişti. Ekuban'ın tedavi sürecine Trabzon'da devam edilecek. Yıldız oyuncu dün Alanyaspor maçını Şenol Güneş Stadı'nda izledi. Ekuban'a statta büyük ilgi vardı.