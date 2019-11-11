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11 Kasım 2019, Pazartesi
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Ekuban döndü maçı takip etti

Ekuban döndü maçı takip etti

Yaşadığı sonrası 'da operasyon geçiren ve tedavisine Çizme'de devam edilen 'un futbolcusu , Alanyaspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

Sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan uzak kalan , 'da operasyon geçirmiş ve tedavisine de bu ülkede devam edilmişti. yıldız önceki gün Trabzon'a gelmişti. Ekuban'ın tedavi sürecine Trabzon'da devam edilecek. Yıldız oyuncu dün Alanyaspor maçını Şenol Güneş Stadı'nda izledi. Ekuban'a statta büyük ilgi vardı.

  1. 11.11.2019
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