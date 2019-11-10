Trabzonspor'dan Sörloth açıklaması! Sağlık durumu...

Trabzonspor Kulübü, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının 90+2'nci dakikasında kafasına aldığı darbe sebebiyle hastaneye kaldırılan Norveçli golcü Alexander Sörloth'un sağlık durumuyla alakalı resmi site üzerinden açıklamada bulundu.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Kulüp Doktorumuz M. Hakan Ayaz, futbolcumuz Alexander Sörloth'un sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu

Oyuncumuzun hastanede kontrolden geçtiğini belirten Hakan Ayaz, "Bu akşam oynadığımız Alanyaspor karşılaşmasında başına aldığı darbe sonrası tedbir amaçlı oyundan alınan ve hastaneye götürülen Alexander Sörloth'un sağlık durumunda yapılan kontroller sonrasında herhangi bir olumsuz bulguya rastlanılmamıştır" dedi.