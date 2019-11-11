Sörloth korkuttu
1-0 kazanılan Alanyaspor karşılaşmasının 90+2'nci dakikasında kafasına aldığı darbeyle hastaneye kaldırılan Alexander Sörloth'un durumunun iyi olduğu açıklandı.
Bordo-mavililerin Alanyaspor'u yendiği mücadelede Alexander Sörloth şanssızlık yaşadı. Kafa topunda rakibiyle çarpışan Norveçli yerde kaldı. Buz tedavisi yapılan 24 yaşındaki futbolcu sahaya dönemedi. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sörloth, MR'ı temiz çıkınca tesislere döndü.
- 11.11.2019
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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