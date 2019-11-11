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11 Kasım 2019, Pazartesi
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Sörloth korkuttu

Sörloth korkuttu

1-0 kazanılan karşılaşmasının 90+2'nci dakikasında kafasına aldığı darbeyle hastaneye kaldırılan 'un durumunun iyi olduğu açıklandı.

Bordo-mavililerin 'u yendiği mücadelede şanssızlık yaşadı. Kafa topunda rakibiyle çarpışan Norveçli yerde kaldı. Buz tedavisi yapılan 24 yaşındaki futbolcu sahaya dönemedi. Ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sörloth, MR'ı temiz çıkınca tesislere döndü.

  1. 11.11.2019
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