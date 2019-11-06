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06 Kasım 2019, Çarşamba
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Kritik iki maç

Kritik iki maç

C Grubu'nda yarın karşısında tamam-devam maçına çıkacak olan , haftasonu da 'de lider ile karşılaşacak.

Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın ile Avrupa serüvenine ya devam ya da tamam niteliğinde bir müsabakaya çıkacak bordo-mavililer, 'in 11. haftasında da sahasında lider ile kritik bir 90 dakika oynayacak. temsilcisinin çıkacağı bu zorlu iki müsabaka, takımın seyrinde büyük rol oynayacak. Krasnodar sınavından alınacak galibiyet Avrupa'daki umutları gelecek haftalara taşıyacak. Lider Alanyaspor sınavından kazanılacak 3 puan da Süper Lig'de zirve yarışı için hayati önemde.

ALANYA MAÇI 40 TL

'un Alanyaspor maçının biletleri satışa sunuldu. Pazar günü saat 16.30'da Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: VIP 375-150 TL, Kategori 1 Batı Alt ve Üst 70 TL, Kategori 2 ve Üst 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt ve Üst 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt ve Tribün - 40 TL.

BİTMEYEN HASTALIK

Trabzonspor Süper Lig'de, rakip takımlardan gol yeme serisini ise 16 maça çıkardı. Son olarak 2018-19 sezonunun 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı 'u 1-0 mağlup eden ve maçı gol yemeden tamamlayan bordo- mavililer, sonraki 16 maçta da kalesini gole kapatamadı. Karadeniz ekibi Süper Lig'de söz konusu maçlarda 33 gol atarken kalesinde ise 22 gol gördü.

  1. 6.11.2019
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