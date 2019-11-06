Kritik iki maç

Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın Krasnodar ile Avrupa serüvenine ya devam ya da tamam niteliğinde bir müsabakaya çıkacak bordo-mavililer, Süper Lig'in 11. haftasında da sahasında lider Alanyaspor ile kritik bir 90 dakika oynayacak. Karadeniz temsilcisinin çıkacağı bu zorlu iki müsabaka, takımın seyrinde büyük rol oynayacak. Krasnodar sınavından alınacak galibiyet Avrupa'daki umutları gelecek haftalara taşıyacak. Lider Alanyaspor sınavından kazanılacak 3 puan da Süper Lig'de zirve yarışı için hayati önemde.

ALANYA MAÇI 40 TL

Trabzonspor'un Alanyaspor maçının biletleri satışa sunuldu. Pazar günü saat 16.30'da Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Batı Alt VIP 375-150 TL, Kategori 1 Batı Alt ve Üst 70 TL, Kategori 2 Doğu Alt ve Üst 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt ve Üst 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt ve Tribün - 40 TL.

BİTMEYEN HASTALIK

Trabzonspor Süper Lig'de, rakip takımlardan gol yeme serisini ise 16 maça çıkardı. Son olarak 2018-19 sezonunun 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bursaspor'u 1-0 mağlup eden ve maçı gol yemeden tamamlayan bordo- mavililer, sonraki 16 maçta da kalesini gole kapatamadı. Karadeniz ekibi Süper Lig'de söz konusu maçlarda 33 gol atarken kalesinde ise 22 gol gördü.