Trabzonspor'dan galibiyet pozu!
Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da yüzler gülüyor. Bordo-mavili takım, Alanyaspor galibiyetinin ardından sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptı.
Trabzonspor'dan galibiyet paylaşımı geldi. Bordo-mavililer, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında istim üstündeki Alanyaspor'u konuk etti. Fırtına, Majid Hosseini'nin penaltıdan attığı golle 3 puana uzanarak çok önemli bir galibiyet aldı. Trabzonspor bu galibiyetle 3. sıraya yerleşirken maç sonunda sosyal medya üzerinden galibiyet paylaşımı geldi.
Soyunma odasından bir fotoğraf paylaşan bordo-mavili takım, ''İnançla ördüğümüz güzel yarınlar bizim olacak! #Yanyana'' ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım...
- 10.11.2019
- Güncelleme: 10.11.2019 19:48
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Toplam 2
Yorum
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