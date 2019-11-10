Trabzonspor'dan galibiyet pozu!

Trabzonspor'dan galibiyet paylaşımı geldi. Bordo-mavililer, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında istim üstündeki Alanyaspor'u konuk etti. Fırtına, Majid Hosseini'nin penaltıdan attığı golle 3 puana uzanarak çok önemli bir galibiyet aldı. Trabzonspor bu galibiyetle 3. sıraya yerleşirken maç sonunda sosyal medya üzerinden galibiyet paylaşımı geldi.



Soyunma odasından bir fotoğraf paylaşan bordo-mavili takım, ''İnançla ördüğümüz güzel yarınlar bizim olacak! #Yanyana'' ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...





