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10 Kasım 2019, Pazar
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'dan galibiyet pozu!

Trabzonspor'dan galibiyet pozu!

'in 11. haftasında 'u 1-0 mağlup eden 'da yüzler gülüyor. Bordo-mavili takım, Alanyaspor galibiyetinin ardından üzerinden bir paylaşım yaptı.

'dan galibiyet paylaşımı geldi. Bordo-mavililer, 'in 11. haftasında sahasında istim üstündeki 'u konuk etti. Fırtına, Majid Hosseini'nin penaltıdan attığı golle 3 puana uzanarak çok önemli bir galibiyet aldı. Trabzonspor bu galibiyetle 3. sıraya yerleşirken maç sonunda üzerinden galibiyet paylaşımı geldi.

Soyunma odasından bir fotoğraf paylaşan bordo-mavili takım, ''İnançla ördüğümüz güzel yarınlar bizim olacak! #Yanyana'' ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...


  1. 10.11.2019
  2. Güncelleme: 10.11.2019 19:48
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