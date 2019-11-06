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06 Kasım 2019, Çarşamba
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: Önümüz kesiliyor

Ertuğrul Doğan: Önümüz kesiliyor

'da başkan yardımcısı , hakem hatalarına tepki gösterdi: "Televizyonun başındaki 'ben gördüm' diyor. VAR'ın başındaki 'görmedim' diyorsa bu işi asla düzeltemeyiz. olarak Trabzonspor'a fren yaptırmaya çalışıyorlar"

son dönemde artan hakem hatalarından sonra gerekli tüm girişimleri yapmaya hazırlanıyor. Başkan Yardımcısı , takımda birçok eksiğin olmasına rağmen çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Kazanabileceğimiz bir maçtı ama her anlamda bir hakem faciası ile karşı karşıya kaldık. Çok net bir ve penaltı pozisyonu var. Bugün kendi sitesinden yaptığı açıklamada kendi kendini de ele vermiş durumda. 'Penaltı, kırmızı kart pozisyonlarına bakılır' diyorlar. Sosa'nın durumunda görülmeyecek bir durum var mı? Ama vermiyorlar. Penaltı pozisyonu da o şekilde. İnsanlar gerçekten emek veriyorsa sahada hak ediyorsa başkaları buna karar vermeyecek. Televizyonun başındaki 'ben gördüm' diyor; VAR'ın başındaki 'görmedim' diyorsa bu işi düzeltemeyiz. olarak Trabzonspor'a fren yaptırmaya çalışıyorlar" ifadesini kullandı.

BİZİ ASLA SUSTURAMAZLAR

Doğan, yönetim olarak hatasız olmadıklarını ama en iyisini yapmaya çalıştıklarını da belirterek, "Yanlış yaptığımız yerler tabii ki olabilir. Lakin biz sahada mücadele ediyoruz. ne olursa olsun bizim takımımız 90. dakikanın sonuna kadar tekmeye kafa sokuyor. Takımımızın yarısı olmamasına rağmen. Kim sahada hak ediyorsa onun hakkının yenilmemesine izin verilmemesi lazım. Birçok Anadolu takımının da hakkı yeniliyor. Belki onların sesi bizim kadar çıkmıyor ama biz onlar için de hak arayacağız. 'de VAR kişiye ve kulübe göre var. Taraftarlarımız da artık isyanda. 2010- 11'de şampiyon olduk, kupamızı alamadık. Sonuçta kupayı alıp sokaklarda gezdiremediğin zaman buruk bir şampiyonluk oluyor. Federasyonu'na başvuracağız. Bizi susturamayacaklar, bu konuda kendimizi ezdirmeyeceğiz. Trabzon'un uğradığı haksızlık her ortamda herkes tarafından dile getirilmek zorunda" açıklamasını yaptı.

  1. 6.11.2019
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