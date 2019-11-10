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10 Kasım 2019, Pazar
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'da Sörloth hastaneye kaldırıldı!

Trabzonspor'da Sörloth hastaneye kaldırıldı!

'in 11. haftasında sahasında 'u 1-0 mağlup eden 'un Norveçli golcüsü , kafasına aldığı darbe sonrasında hastaneye kaldırıldı.

'in 11. haftasında , sahasında 'u konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 kazanan bordo-mavili ekipte üzücü bir sakatlık yaşandı.

Fırtına'nın golcü oyuncusu , dakika 90+2'de kafasına aldığı darbe sonrası hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan bu sakatlık ile birlikte Trabzonspor'da takımdan bir süre ayrı kalacak as oyuncu sayısı 7'ye yükseldi.

  1. 10.11.2019
  2. Güncelleme: 10.11.2019 18:33
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