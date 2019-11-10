Trabzonspor'da Sörloth hastaneye kaldırıldı!
Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, kafasına aldığı darbe sonrasında hastaneye kaldırıldı.
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 kazanan bordo-mavili ekipte üzücü bir sakatlık yaşandı.
Fırtına'nın golcü oyuncusu Alexander Sörloth, dakika 90+2'de kafasına aldığı darbe sonrası hastaneye kaldırıldı.
Yaşanan bu sakatlık ile birlikte Trabzonspor'da takımdan bir süre ayrı kalacak as oyuncu sayısı 7'ye yükseldi.
- 10.11.2019
- Güncelleme: 10.11.2019 18:33
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Toplam 2
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eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
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METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
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