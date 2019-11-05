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05 Kasım 2019, Salı
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'un maçı biletleri satışta

Trabzonspor'un Alanyaspor maçı biletleri satışta

’un ’in 11’inci haftasında oynayacağı Aytemiz maçının biletleri satışa sunuldu.

10 Kasım Pazar günü saat 16.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Tribün - 375 TL,

Batı Alt VIP Tribün - 325 TL,

Batı Alt VIP Tribün - 225 TL,

Batı Alt VIP Tribün - 150 TL,

Kategori 1 Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün - 70 TL,

Kategori 2 /Doğu Üst Tribün - 60 TL,

Kategori 3 - 50 TL,

Kategori 4 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün - 40 TL.

  1. 05.11.2019
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