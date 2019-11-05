Trabzonspor'un Alanyaspor maçı biletleri satışta
Trabzonspor’un Süper Lig’in 11’inci haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının biletleri satışa sunuldu.
10 Kasım Pazar günü saat 16.30'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Batı Alt VIP Tribün - 325 TL,
Batı Alt VIP Tribün - 225 TL,
Batı Alt VIP Tribün - 150 TL,
Kategori 1 Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün - 70 TL,
Kategori 2 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün - 60 TL,
Kategori 3 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün - 50 TL,
Kategori 4 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün - 40 TL.
- 05.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
Trabzonspor'un Alanyaspor maçı biletleri satışta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.