Trabzonspor 1-0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Bordo-mavili takım 25. dakikada 10 kişi kaldığı maçta Akdeniz ekibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Alanyaspor'da ise Junior Fernandes 81. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek zirve yolunda çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 67. dakikada Majid Hosseini kaydetti. Fırtına bu galibiyetle puanını 19'a yükselterek 3. sıraya yükseldi. Alanyaspor liderlik için çıktığı maçı kaybederek 19 puanla 4. sırada kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
25. dakikada Abdulkadir Parmak'ın Siopis'e yaptığı müdahaleyi hakem Abdulkadir Bitigen kırmızı kart olarak değerlendirdi. Trabzonspor 10 kişi kaldı.
36. dakikada Efecan'ın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
37. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan kullandığı korner atışında Siopis'in kafayla arka direğe doğru aşırdığı topu müsait pozisyondaki Cisse auta gönderdi.
42. dakikada Fernandes'in pasından topu önüne alan Bakasetas ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan oyuncunun vuruşunda Uğurcan Çakır, yerinde müdahale yaparak meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
İkinci yarı birazdan...
- 10.11.2019
- Güncelleme: 10.11.2019 18:33
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Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
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Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
Trabzonspor 1-0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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