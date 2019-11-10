Trabzonspor 1-0 Alanyaspor | MAÇ SONUCU

Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek zirve yolunda çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü 67. dakikada Majid Hosseini kaydetti. Fırtına bu galibiyetle puanını 19'a yükselterek 3. sıraya yükseldi. Alanyaspor liderlik için çıktığı maçı kaybederek 19 puanla 4. sırada kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada Abdulkadir Parmak'ın Siopis'e yaptığı müdahaleyi hakem Abdulkadir Bitigen kırmızı kart olarak değerlendirdi. Trabzonspor 10 kişi kaldı.



36. dakikada Efecan'ın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çıkardı.



37. dakikada Alanyaspor'un sol taraftan kullandığı korner atışında Siopis'in kafayla arka direğe doğru aşırdığı topu müsait pozisyondaki Cisse auta gönderdi.



42. dakikada Fernandes'in pasından topu önüne alan Bakasetas ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan oyuncunun vuruşunda Uğurcan Çakır, yerinde müdahale yaparak meşin yuvarlağı kornere çıkardı.



İkinci yarı birazdan...