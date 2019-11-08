"Takviye yapacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Avrupa'ya havlu attıkları için üzgün olduklarını söyledi. Sakatlıklar nedeniyle Krasnodar karşısına rotasyonlu bir kadro ile çıkmak zorunda kaldıklarını belirten bordo-mavili hoca, "Zor bir müsabaka oynadık. Daha önceki basın toplantısında da ifade etmiştik kendi içerimizde de büyük bir zorluk yaşıyoruz diye. Genç oyuncuları kullandık. Bu genç kardeşlerimizin uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet edebilmesi için bir özgüven maçı olarak değerlendirebiliriz" dedi.

DAR KADRO VURGUSU

Tecrübeli çalıştırıcı, ilk gole kadar sahada iyi durduklarını dile getirerek şöyle konuştu: "İyi bir rakibe karşı oynadık. Kendi adımıza görev verdiğimiz oyunculardan görmek istediğimiz performansa yakın bir performans gördük. Bireysel olarak zaman zaman hatalar gördük ama onlara kızmayacağız. Eksiklerini gidermek için çalışacağız ve uzun yıllar Trabzonspor'a hizmet ettirmeye çalışacağız. Dar bir kadro ile oynuyoruz. Devre arasında takviye yapmayı tabii ki düşünüyoruz. Profesyonellikte bu da var."

EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Ünal Karaman, artık lige ve Türkiye Kupası'na odaklanacaklarını kaydederek, "En iyi şekilde hazırlanıp, en iyi sonucu almaya gayret edeceğiz. Dışarıda bıraktığımız oyunculardan kaç tanesinin döneceğini kestirmek şu an için güç. Onların katılımı da olursa iki kulvarda da en iyi sonucu almaya çalışacağız" dedi.

ONLARA HER YER TRABZON

Krasnodar taraftarları maça fazla ilgi göstermezken, Trabzonsporlu taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Bordo-mavililer, kendilerine ayrılan bölümde yerlerini alıp alkış ve tezahüratları ile oyuncuları destekledi.

KRASNODAR'DAN DOSTLUK YEMEĞİ

Krasnodar Yönetimi, maçtan önce Trabzonspor yönetim kuruluna yemek verdi. Davete bordo-mavili kulüp adına asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, TS Club'tan Sorumlu Yönetici Yalçın Orhan katıldı. Krasnodar FK Genel Direktörü Vladimir Khashig, Ticari Direktörü Aram Fundukyan ve Takım Menajeri Alexander Ermokhin da yemekte yer aldı. Her iki takımın da birbirine başarılar dilediği yemeğin ardından Mehmet Yiğit Alp'e ev sahibi takım tarafından çeşitli hediyeler verildi.

BASEL LİDERLİĞİNİ PERÇİNLEDİ: 2-1

C Grubu'nda oynanan diğer maçta Basel, Getafe'yi 2-1 mağlup etti. İsviçre'de oynanan karşılaşmada ev sahibi Basel, 8. dakikada Cabral'ın attığı golle öne geçti. İspanyol ekibi 45'te penaltıdan Jaime Mata ile yanıt verdi. 60'ta sahneye çıkan Frei sonucu belirledi. Basel 10 puana yükselip, liderliğini perçinledi. Getafe 6 puanda kaldı.