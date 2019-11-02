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02 Kasım 2019, Cumartesi
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19 yıl sonra bir ilk

19 yıl sonra bir ilk

Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisine konuştu ve önemli mesajlar verdi. Başkan, "Bugün kümülatif borcumuz 925 milyon TL, ancak bundan 85 milyon TL'lik 'da 'den satın aldığımız benzin istasyonunu satışı olacak.

Yakın bir zamanda bunu da yapacağız. O yüzden borcumuz 840 milyon TL'ye gerilemiş olacak. Kulübün son 19 yılında ilk kez 'borcu azaltan' bir yapıya kavuşmasını yönetim kurulum ve profesyonel çalışanlarım ile uzun ve meşakkatli çalışmalar sonunda elde ettik. Emeği geçen herkese en derin şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

  1. 2.11.2019
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