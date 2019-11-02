19 yıl sonra bir ilk
Başkan Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisine konuştu ve önemli mesajlar verdi. Başkan, "Bugün kümülatif borcumuz 925 milyon TL, ancak bundan 85 milyon TL'lik İstanbul'da TMSF'den satın aldığımız benzin istasyonunu satışı olacak.
Yakın bir zamanda bunu da yapacağız. O yüzden borcumuz 840 milyon TL'ye gerilemiş olacak. Kulübün son 19 yılında ilk kez 'borcu azaltan' bir yapıya kavuşmasını yönetim kurulum ve profesyonel çalışanlarım ile uzun ve meşakkatli çalışmalar sonunda elde ettik. Emeği geçen herkese en derin şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.
- 2.11.2019
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Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
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Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
19 yıl sonra bir ilk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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