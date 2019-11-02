Sturridge'ten kötü haber

Karadeniz ekibinin forveti Daniel Sturridge, 1 ila 3 hafta arasında forma giyemeyecek. Kulüp doktoru M. Hakan Ayaz, İngiliz golcü ile ilgili, "Başakşehir karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuzun çekilen MR'ında sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edilmiş ve tedavisine başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir" açıklamasını yaptı.



AVDIJAJ ÜZÜNTÜSÜ

Büyük umutlarla transfer edilen ve geleceğin yıldızı olarak görülen 23 yaşıdaki sol kanat henüz kendini toparlayamadı. Geldiği günden beri 11 mücadelede forma şansı bulan Avdijaj sadece 339 dakika sahada kaldı. Karaman'ın, Kosovalı'nın yavaş gelişiminden dolayı yeni önlemler alacağı belirtiliyor.



KURUL 22 KASIM'DA

Trabzonspor Olağan Genel Kurulu, 22 Kasım'da gerçekleştirilecek. Tüzüğün 29. maddesine istinaden olağan genel kurul toplantısının 22 Kasım Cuma günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının 30 Kasım Cumartesi saat 10.00'da Dr. Osman Turan ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.