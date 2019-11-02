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02 Kasım 2019, Cumartesi
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Sturridge'ten kötü haber

Sturridge'ten kötü haber

ekibinin forveti , 1 ila 3 hafta arasında forma giyemeyecek. Kulüp doktoru M. , İngiliz golcü ile ilgili, " karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuzun çekilen 'ında sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edilmiş ve tedavisine başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir" açıklamasını yaptı.

ekibinin forveti , 1 ila 3 hafta arasında forma giyemeyecek. Kulüp doktoru M. , İngiliz golcü ile ilgili, " karşılaşmasında aldığı darbe sonucu sakatlanan oyuncumuzun çekilen 'ında sol alt baldır soleus kası apanörozu (kas zarı) grade 1 strain (gerilme) tespit edilmiş ve tedavisine başlanmış olup 1-3 hafta içinde sahalara dönmesi öngörülmektedir" açıklamasını yaptı.

AVDIJAJ ÜZÜNTÜSÜ
Büyük umutlarla transfer edilen ve geleceğin yıldızı olarak görülen 23 yaşıdaki sol kanat henüz kendini toparlayamadı. Geldiği günden beri 11 mücadelede forma şansı bulan Avdijaj sadece 339 dakika sahada kaldı. Karaman'ın, Kosovalı'nın yavaş gelişiminden dolayı yeni önlemler alacağı belirtiliyor.

KURUL 22 KASIM'DA
Trabzonspor Olağan Genel Kurulu, 'da gerçekleştirilecek. Tüzüğün 29. maddesine istinaden olağan genel kurul toplantısının 22 Kasım Cuma günü 'nde, çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının 30 Kasım Cumartesi saat 10.00'da Dr. Osman Turan ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği kaydedildi.

  1. 2.11.2019
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