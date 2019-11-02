Şampiyonluk=Para

Ligde 3 puanın değeri 2 milyon 764 bin 695 lira olurken, beraberlikte ise bu para paylaşılıyor. İlk 6'ya giren her takıma da ayrıca bonuslar ödenecek. Şampiyon olan takım 1'incilik ödülü olarak 35 milyon 600 bin lira alırken, 2'nci takım performans primlerinin yanı sıra 28.5 milyon lirayı da kasasına koyacak. 3'üncülük ödülü 21.4 milyon lira olurken, 5'incilik 7.2 milyon, 6'ncılık ise 3.6 milyon lira. Süper Lig'de ayrıca şampiyon olan takımlar da her şampiyonluk için kasasına 3.2 milyon TL koyuyor.



BİLETLERE ÇOK YOĞUN İLGİ VAR

Bugün 17.30'da başlayacak Trabzonspor- Göztepe mücadelesi için satışa sunulan biletlerin büyük kısmı tükendi. Edinilen bilgiye göre; Şenol Güneş Stadyumu'nda şu ana kadar; kombineler, localar ve güvenlik gerekçesiyle kapalı koltuklar dahil dahil 35 bin 716 koltuk dolu görünürken, 3 bin 059 yer ise hâlâ satışa açık durumda.



ÇALIM MAKİNESİ

Bordo-mavililerin yıldızı Nwakaeme bel kırmada ligin en iyisi… 9 maç sonunda 2 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koyan 30 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, ayrıca 31 başarılı çalımla ligin en iyisi. Yüzde 68 gibi ciddi anlamda yüksek bir çalım yüzdesiyle ligin tozunu atan Nijeryalıyı bir başka siyahi oyuncu Mensah takip ediyor.