Trabzonspor'da mazeret yok

Teknik direktör Ünal Karaman bugünkü Göztepe maçı için talebelerinden mutlak 3 puan istedi. Dış dünyaya kapıları kapatan 53 yaşındaki hoca, oyuncularını Göztepe sınavına motive ediyor. Yaşadıkları olumsuzluklara rağmen Süper Lig'de son haftalarda aldıkları başarılı sonuçların enerjilerini yüksek tuttuğunu söyleyen bordo- mavili çalıştırıcı, "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu periyottan kayıpsız çıkmak zirvede kalmamıza önemli katkı yapacaktır. Bunun için de Göztepe maçını taraftarımızın desteği ile kazanmak. Oyuncularıma çok yük binse de onlara güvenim tam. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmak isin mücadele ediyor. Böyle bir karakter sergiliyor" dedi.



Karaman, bulundukları makamların mazeret üretme yeri olmadığının da altını çizerken, "Bu nedenle şartlar ne olursa olsun kazanmaya odaklanan bir ekip olarak 90 dakika mücadele edeceğiz. Sakatlıklar nedeniyle zorluklar yaşadık. Ben sadece benim takımımda değil hiçbir takımda hiçbir futbolcunun sakatlık yaşamasını istemiyorum. Futbolcular sağlıklı olsun, camialarına hizmet etsin. Bu formayı giymek herkese nasip olmaz. Takımdaki bütün oyuncularımın bunun bilincinde davranırsa zaten her şey yoluna girer. Böyle bir süreçte de taraftarımızın desteğini her zamanki gibi yanımızda görmek istiyoruz. Onların itici gücüne ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.



EN BÜYÜK KOZ

Golcü Sörloth 6 lig maçında fileleri sarsarak takımının 12 puan toplamasına katkı yaptı. Ligde 6, Avrupa'da 2 gol atan 23 yaşındaki forvet, 3 de asist yaparak Karadeniz ekibine 11 gollük katkıda bulundu. Sörloth bugün de takımın büyük kozu.



DOĞAN'A ÖZEL UYARI

Abdulkadir Parmak ve Obi Mikel'in sakatlığıyla kadroda kendine yer bulan Doğan Erdoğan, henüz hazır değil. Savunma tandeminin hemen önünde kestiği toplar ile alkış alan 23 yaşındaki ön libero, takımını hücuma çıkarmakta zorlanıyor. Kontrataklarda da ağır kalan Erdoğan, oyun okumakta da zorluklar yaşadı. Trabzonspor teknik heyeti, genç oyuncu ile eksiklerin giderilmesi adına özel görüştü.