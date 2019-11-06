Sakatlar kervanına bir oyuncu daha eklendi. Göztepe maçında sakatlıkları nedeniyle Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Onazi, Mikel ve Sturridge'den yararlanamayan bordo-mavililer bir sakat daha verdi. Jerome'nin sağ ayak bileğine basması sonucu sakatlanan ancak bu şekilde oynamaya devam eden Arjantinli maestronun ağrıları geçmeyince Krasnodar sınavında riske edilmemesi kararlaştırıldı. Rusya kafilesinden çıkarılan Sosa'nın tedavisinin yapılacağı ve Alanyaspor maçına kadar hazır hale getirilmeye çalışacağı öğrenildi. Sosa'nın sağ ayak bileğinde şişlik ve ödem oluştuğu ancak kesin tanının çekilecek MR sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.

ONAZI BEKLENİYOR

Bordo-mavililer orta sahada yaşadığı sıkıntıya çözüm ararken, 2018-19 sezonunun 17. haftasında oynanan Çaykur Rize karşılaşmasında sakatlanan Onazi'nin dönmesini dört gözle bekliyor. Takımla birlikte zaman zaman çalışmalara katılan Nijeryalı yıldızın Ünal Karaman'ın büyük bir sıkıntı yaşadığı orta sahaya ilaç olması bekleniyor.

ÖMÜR VE EKUBAN ARANIYOR

Sezon başında iki önemli oyuncusunu kaybeden bordo-mavililerin hücum zenginliği zayıfladı. AEK sınavında sakatlanan Abdülkadir Ömür 11 maçtır oynamıyor. F.Bahçe derbisinde (1-1) gol atan Ekuban ise antrenmanda Fernandes ile girdiği ikili mücadele sakatlanmıştı. 25 yaşındaki Ganalı forvet de 10 maçtır yok. Ekuban görev aldığı 5 maçta rakip fileleri havalandırmıştı.

STURRIDGE BİR VAR BİR YOK

Sezon başında alınan Sturridge, bekleneni henüz veremedi. İngiliz forvet, bugüne kadar Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde oynanan 17 maçın 7'sinde görev alabildi. Onazi, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak ve Sturridge'den son haftalarda yararlanamayan Karaman, Sosa'nın bu isimlere eklenmesi ile büyük bir şok yaşamış oldu.

SAKATLIKLARA RAĞMEN YARIŞTA

Süper Lig'de as oyuncularını sakatlıklar nedeniyle kullanamayan kulüplerin başında gelen Trabzonspor, yaşanan şansızlıklara rağmen zirve yarışından kopmadı. Lider Alanyaspor ile arasında 3 puanlık bir fark bulunan bordo-mavililer 16 puan ile 5. sırada yer alarak üst basamaklar da kendine yer buldu.