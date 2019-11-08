Fırtına geleceğe nefes olacak
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, ağaç ve orman sevgisini geliştirmek ve yangınlardan zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması adına hayata geçirdiği "Geleceğe Nefes" sosyal sorumluluk projesine bir destek de Trabzonspor'dan geldi.
- 8.11.2019
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
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