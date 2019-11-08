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08 Kasım 2019, Cuma
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Fırtına geleceğe nefes olacak

Fırtına geleceğe nefes olacak

Tarım ve 'nın, ağaç ve orman sevgisini geliştirmek ve yangınlardan zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması adına hayata geçirdiği "Geleceğe Nefes" sosyal sorumluluk projesine bir destek de 'dan geldi.

Tarım ve 'nın, ağaç ve orman sevgisini geliştirmek ve yangınlardan zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması adına hayata geçirdiği "Geleceğe Nefes" sosyal sorumluluk projesine bir destek de 'dan geldi. Bordo-mavili yönetim, resmi siteden yaptığı açıklamayla tüm taraftarları pazartesi günü saat 11.11'de başlayacak projeye destek vermeye çağırdı. Kulüp olarak da 1967 adet fidan dikilerek, yeşile ve doğaya olan sevgi gösterilecek.

  1. 8.11.2019
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