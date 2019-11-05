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05 Kasım 2019, Salı
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'da şoku!

Trabzonspor'da Jose Sosa şoku!

Kulübü, Arjantinli futbolcu 'nın Göztepe maçında ayak bileğine ve uyluk adalesine aldığı darbe sonrası yaşadığı sebebiyle 'nde ile oynayacakları maçın kadrosunda bulunmayacağını açıkladı.

, C Grubu 4. karşılaşmasında ile oynayacakları mücalede 'nın forma giyemeyeceğini açıkladı.

KONUYLA ALAKALI KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, kaptanımız Jose Sosa'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaşar Kibar Güven, "Süper Lig'in 10. haftasında oynadığımız Göztepe karşılaşmasında ayak bileğine ve uyluk adalesine darbe alan oyuncumuzun yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde bileğinde ödem ve uyluk adalesinde gerilme tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kaptanımız Jose Sosa'nın UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü oynayacağımız Krasnodar karşılaşmasının kadrosuna alınmamasına karar verilmiştir. Oyuncumuzun bu süreçte günlük takibi yapılacaktır" dedi.

  1. 05.11.2019
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