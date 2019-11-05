Trabzonspor'da Jose Sosa şoku!
Trabzonspor Kulübü, Arjantinli futbolcu Jose Sosa'nın Göztepe maçında ayak bileğine ve uyluk adalesine aldığı darbe sonrası yaşadığı sakatlık sebebiyle UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar ile oynayacakları maçın kadrosunda bulunmayacağını açıkladı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. karşılaşmasında Krasnodar ile oynayacakları mücalede Jose Sosa'nın forma giyemeyeceğini açıkladı.
KONUYLA ALAKALI KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
Sağlık Kurulu Başkanımız Yaşar Kibar Güven, kaptanımız Jose Sosa'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Yaşar Kibar Güven, "Süper Lig'in 10. haftasında oynadığımız Göztepe karşılaşmasında ayak bileğine ve uyluk adalesine darbe alan oyuncumuzun yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde bileğinde ödem ve uyluk adalesinde gerilme tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Kaptanımız Jose Sosa'nın UEFA Avrupa Ligi'nde Perşembe günü oynayacağımız Krasnodar karşılaşmasının kadrosuna alınmamasına karar verilmiştir. Oyuncumuzun bu süreçte günlük takibi yapılacaktır" dedi.
- 05.11.2019
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Trabzonspor Krasnodar maçı için taktik çalıştı
Toplam 1
Yorum
nedim biz alırız maçları hadi takım
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Fenerbahçe Dirar'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı
Toplam 1
Yorum
Rolandinho Yahu niye uzatıyorsun? Anadolugücü ne güzel istiyordu seni! Badu Baduoğlu gibi bir adamın arkasında oynayacaktın...
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Trabzonspor Sosa ile anlaşma sağladı!
Toplam 2
Yorum
Tsclup doğru karar
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