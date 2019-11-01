Hayalleri gerçekleşti
Down Sendromlu sporcular Emre Akman ve Oğuz Bulut, Trabzonspor antrenmanını ziyaret ettiler ve Uğurcan Çakır'a penaltı atarak hayallerini gerçekleştirdiler.
Down Sendromlu sporcu Emre Akman ve 100 mt Türkiye 2.'si Oğuz Bulut dün Trabzonspor'un idmanını ziyaret etti. Çocuklar ardından Uğurcan'a penaltı atarak hayallerini gerçekleştirdi.
-"Nereye vuracaksın?"— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) October 31, 2019
-"Tabii ki 90'a!" ?? pic.twitter.com/Fxu4vKDaEj
- 1.11.2019
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Yorum
TARAFTAR Ne olursa olsun bugüne kadar yaşattıkları için seviyoruz seni OBRADOVİÇ.
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Yorum
savaş İyi ora da kaldığı isabet olmuş.
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Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
Hayalleri gerçekleşti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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