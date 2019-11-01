Hayalleri gerçekleşti - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
01 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Haberleri Hayalleri gerçekleşti

Hayalleri gerçekleşti

Hayalleri gerçekleşti

Down Sendromlu sporcular ve , antrenmanını ziyaret ettiler ve 'a penaltı atarak hayallerini gerçekleştirdiler.

Down Sendromlu sporcu ve 100 mt Türkiye 2.'si dün 'un idmanını ziyaret etti. Çocuklar ardından Uğurcan'a penaltı atarak hayallerini gerçekleştirdi.

  1. 1.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hayalleri gerçekleşti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN