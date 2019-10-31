Novak’ın aklı Fırtına’da
Karadeniz temsilcisi, sözleşmesi sezon sonu bitecek Filip Novak ile masaya oturmuştu. Bu sırada Almanya'dan da ciddi teklifler alan Çekyalı sol bek kariyerini Trabzonspor'da sürdürmek istediğini belirtti.
Bordo-mavililer, özellikle Schalke'nin yakın takibinde olan 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşmelere başlamıştı. Pazarlıklarda son aşamaya gelindiği öğrenildi. Novak'ın devre bitmeden Trabzonspor ile yeni kontrat imzalayacağı kaydedildi. Tecrübeli sol bekin 860 bin euro'luk maaşı 1.2 milyon euro'ya çıkarılacak.
EN GOLCÜ SOL BEK
Filip Novak, Süper Lig'in en skorer kanat savunucusu konumunda. Çekyalı oyuncu, bordo-mavili formayı 63 kez taşıdı. 11 defa fileleri sarsarak büyük başarı elde etti. 3 de asisti bulunuyor. Novak, Trabzonspor kariyerinde 6 sarı görürken, hiç kırmızı kartla cezalandırılmadı.
- 31.10.2019
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Süper Lig'de Bülent Uygun bombası! İşte yeni takımı
Toplam 1
Yorum
Başarılar Zonguldakspor'u gönüllü olarak çalıştıran adam gibi adam.Başarılı olacağına eminiz.
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"Tek büyük Trabzonspor"
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Yorum
tutkun61 Helal olsun başkan
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 1
Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
Novak’ın aklı Fırtına’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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