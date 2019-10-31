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31 Ekim 2019, Perşembe
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Novak’ın aklı Fırtına’da

Novak’ın aklı Fırtına’da

temsilcisi, sözleşmesi sezon sonu bitecek ile masaya oturmuştu. Bu sırada 'dan da ciddi teklifler alan Çekyalı sol bek kariyerini 'da sürdürmek istediğini belirtti.

Bordo-mavililer, özellikle 'nin yakın takibinde olan 29 yaşındaki futbolcunun menajeriyle görüşmelere başlamıştı. Pazarlıklarda son aşamaya gelindiği öğrenildi. Novak'ın devre bitmeden ile yeni kontrat imzalayacağı kaydedildi. Tecrübeli sol bekin 860 bin euro'luk maaşı 1.2 milyon euro'ya çıkarılacak.

EN GOLCÜ SOL BEK
Filip Novak, 'in en skorer kanat savunucusu konumunda. Çekyalı oyuncu, bordo-mavili formayı 63 kez taşıdı. 11 defa fileleri sarsarak büyük başarı elde etti. 3 de asisti bulunuyor. Novak, Trabzonspor kariyerinde 6 sarı görürken, hiç kırmızı kartla cezalandırılmadı.

  1. 31.10.2019
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