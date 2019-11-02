Trabzonspor'da Alexander Sörloth maliyetini çıkardı
Trabzonspor'un Crystal Palace'tan 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth, gösterdiği performans ile göz kamaştırıyor.
Taraftarların "Kuzeyin Kralı" lakabını taktığı Sörloth ligde attığı ve attırdığı gollerle yıllık maliyetini şimdiden çıkardı.
Sabah'ın haberine göre; bir yıllık kiralama bedeli 375 bin Euro (2 milyon TL) ve maaşı da 1 milyon 500 bin Euro (9.5 milyon TL) olan golcü futbolcu, bu süreçte 8 gol ve 3 asistle bordomavililere 4 galibiyet kazandırdı, 4 de beraberlik aldırdı. Sörloth, bu sayede kulübe 17 milyon TL (2,7 milyon Euro) girdisi sağladı. Maliyetini çıkarmakla kalmayan Norveçli ayrıca Trabzonspor'a 5,5 milyon TL de kar yaptırdı. Sörloth'un skor ürettiği maçlarda Trabzonspor hiç kaybetmedi.
BOŞ GEÇMİYOR
Alexander Sörloth, ligde Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Gaziantep ve Başakşehir'e gol atarken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise play-offlarda Sparta Prag maçlarında 1'er gol kaydetti.
- 02.11.2019
- Güncelleme: 02.11.2019 10:04
-
Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı! Burak Yılmaz...
Toplam 1
Yorum
karakartal kadromuz kısıtlı ara transferde 1 oyun kurucu, yedek kaleci ve 1 forvet lazım
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Avcı inadından vazgeçip oyuncuları serbest bırakınca galibiyetler geldi aynı şekilde devam
-
Deplasman fobisi geride kalsın
Toplam 2
Yorum
karakartal Antalya kötü durumda,biz ise son haftalarda yeni yönetimle beraber çıkışa geçtik.
Trabzonspor'da Alexander Sörloth maliyetini çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.