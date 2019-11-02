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02 Kasım 2019, Cumartesi
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'da maliyetini çıkardı

Trabzonspor'da Alexander Sörloth maliyetini çıkardı

'un 'tan 2 yıllığına kiraladığı , gösterdiği performans ile göz kamaştırıyor.

Taraftarların "Kuzeyin Kralı" lakabını taktığı Sörloth ligde attığı ve attırdığı gollerle yıllık maliyetini şimdiden çıkardı.

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Sabah'ın haberine göre; bir yıllık kiralama bedeli 375 bin Euro (2 milyon TL) ve maaşı da 1 milyon 500 bin Euro (9.5 milyon TL) olan golcü futbolcu, bu süreçte 8 gol ve 3 asistle bordomavililere 4 galibiyet kazandırdı, 4 de beraberlik aldırdı. Sörloth, bu sayede kulübe 17 milyon TL (2,7 milyon Euro) girdisi sağladı. Maliyetini çıkarmakla kalmayan Norveçli ayrıca Trabzonspor'a 5,5 milyon TL de kar yaptırdı. Sörloth'un skor ürettiği maçlarda Trabzonspor hiç kaybetmedi.

BOŞ GEÇMİYOR

, ligde , , , , ve 'e gol atarken, Avrupa Ligi'nde ise play-offlarda maçlarında 1'er gol kaydetti.

  1. 02.11.2019
  2. Güncelleme: 02.11.2019 10:04
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