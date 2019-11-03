Aydınus yok VAR kayıp

Süper Lig'de Trabzonspor evinde Göztepe'yi yenerek yaraları sarmak istiyordu ancak maçın orta hakemi Fırat Aydınus ve VAR'ın başında 'sadece' oturan Koray Gençerler'e takıldı. Bordo-mavililer, iki pozisyona büyük tepki gösterdi. 56'da Jerome arkadan Jose Sosa'ya sert bir müdahalede bulundu. Fırat Aydınus pozisyonu çözemedi. Koray Gençerler de çağırmadı.

SÖRLOTH YIKILDI

Trabzonspor'un isyanı 3 dakika sonra daha da arttı. Sörloth ceza sahası içinde Titi'den kurtulmaya çalışırken bileğine aldığı net darbe ile yere yıkıldı. Ancak Fırat Aydınus penaltı kararı vermedi. Bordo-mavililer, VAR'dan 'izleme tavsiyesi' çıkacağına emindi. Ancak VAR'ın başındaki Koray Gençerler de Aydınus'u izlemesi için davet etmedi. Trabzonspor yedek kulübesi sert tepki gösterdi.

AĞAOĞLU'NDAN 'HIRSIZ' PAYLAŞIMI

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Göztepe maçından sonra Whatsapp story'sine 'hırsız' fotoğrafı koydu.

3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman rotasyona gitti. Başarılı çalıştırıcı sakatlığı bulunan Daniel Sturridge'in yerine Yusuf Sarı'ya şans verdi. Kamil Ahmet'in yerine Ahmet Canbaz oynadı. Hosseini'yi kulübeye çeken Karaman, Fernandes'i sahaya sürdü.

6 FUTBOLCU SAKATTI

Karadeniz ekibinde Ünal Karaman, sakatlıklar nedeniyle takımın yarısından faydalanamadı. Bordo-mavililerin, Göztepe ile oynadığı karşılaşmada Caleb Ekuban, Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Daniel Sturridge ve Obi Mikel forma giyemedi.

AVDIJAJ ÇOK KÖTÜYDÜ

ÜNAL Karaman, 46. dakikada Donis Avdijaj'ı sahaya sürdü. Kosovalı oyuncu o kadar kötü oynadı ki deneyimli çalıştırıcı 82'de onu çıkarıp Koray Kılınç'ı sahaya sürdü.

İLK KEZ ÇIKTILAR

Bordo-mavili ekipte iki isim ilki yaşadı. Ahmet Canbaz bu sezon ilk kez 11'de şans buldu. Son 2 lig maçında kulübeden oyuna dahil olmuştu. Altyapıdan Cafer Tosun da ilk kez kadroya dahil oldu.

EMEKLERiMiZ ÇALINDI

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Fırat Aydınus ve VAR hakemi Koray Gençerlere ateş püskürdü:

-Aydınus, Sosa'ya yapılan kırmızı kartlık bir pozisyona faul bile çalmadı. Sörloth'un penaltısını da net bir biçimde görmesine rağmen veremedi.

-Gençerler de Aydınus'u çağırmayarak art niyetini ortaya koydu.

-Görünen o ki MHK, adaleti sahada değil masa başı talimatlarla dağıtarak ligi dizayn etmektedir

-Emeklerimiz çalınıyor.

-Adaletten yana olmayan bu MHK'nin ve bu tarz hakemlerin Türk futbolunu yönetmesi imkansızdır.

-Başta Aydınus ve Gençerler olmak üzere, tüm MHK'nin, Türk futbolunun bugün yaşadığı kara gece sonrası gereğini yapmalarını bekliyoruz.