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07 Kasım 2019, Perşembe
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"Beyaz bayrak çekmeyiz"

"Beyaz bayrak çekmeyiz"

Teknik Direktörü , maçı öncesi net konuştu: "Biz salon subayı değil saha komutanıyız. Biz bitti demedikçe oyuncular havlu atamaz"

'da teknik direktör , maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında kendisinin ve oyuncularının asla pes etmeyeceğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı "Onların başında salon subayı değil saha komutanı var. Biz bitti demeten onların beyaz bayrak çekme, havlu atma lüksü yok" dedi. Karaman, Krasnodar karşısında güçlerini sonuna kadar kullanacaklarını belirtti. Sözlerini şöyle tamamladı: "Yeteneğimiz ölçüsünde en iyiye yönelmeye gayret gösteriyoruz. Olmazsa da gereğini yaparız. Sorun değil o da"

KRASNODAR'I YENEBİLİRİZ

Alexander Sörloth, yenildikleri ilk maçtan dersler çıkardıklarını söyledi. Norveçli forvet "Evet sakat oyuncularımız var ancak bizim onlara değil sahaya çıkacak genç arkadaşlara odaklanmamız gerekiyor. Çünkü onlar başarıya açlar. Krasnodar'ı yenebiliriz" ifadelerini kullandı.

  1. 7.11.2019
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