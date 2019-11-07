"Beyaz bayrak çekmeyiz"
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Krasnodar maçı öncesi net konuştu: "Biz salon subayı değil saha komutanıyız. Biz bitti demedikçe oyuncular havlu atamaz"
Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Krasnodar maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında kendisinin ve oyuncularının asla pes etmeyeceğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı "Onların başında salon subayı değil saha komutanı var. Biz bitti demeten onların beyaz bayrak çekme, havlu atma lüksü yok" dedi. Karaman, Krasnodar karşısında güçlerini sonuna kadar kullanacaklarını belirtti. Sözlerini şöyle tamamladı: "Yeteneğimiz ölçüsünde en iyiye yönelmeye gayret gösteriyoruz. Olmazsa da gereğini yaparız. Sorun değil o da"
KRASNODAR'I YENEBİLİRİZ
Alexander Sörloth, yenildikleri ilk maçtan dersler çıkardıklarını söyledi. Norveçli forvet "Evet sakat oyuncularımız var ancak bizim onlara değil sahaya çıkacak genç arkadaşlara odaklanmamız gerekiyor. Çünkü onlar başarıya açlar. Krasnodar'ı yenebiliriz" ifadelerini kullandı.
- 7.11.2019
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
objektıf Altayın suçu yok.maçın hakemı talımatla bu noktaya getırdı....
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5. Tur şöleni A Spor'da
Toplam 1
Yorum
BJKli A2 TV Kupa maçlarını yayınlayacak mı?
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Fenerbahçeli Altay Bayındır: Böyle bir karakterim yok
Toplam 2
Yorum
Yusuf İyi çocuksun Altay kardeş,lakin orada düpedüz diz vurdun ve bunu hakemlerden başka herkes gördü...
"Beyaz bayrak çekmeyiz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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