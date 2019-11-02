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02 Kasım 2019, Cumartesi
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Fırtına vakti!

Fırtına vakti!

'in 10'uncu haftasında bugün 'yi konuk edecek Trabzonspor, kazanıp hem 4 maçlık puan serisini hem de zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde bu sezon oynadığı 9 karşılaşmanın sadece birini kaybeden, son 4 sınavından da puanla ayrılmayı başaran Fırtına, bugün İzmir ekibi karşısına mutlu kazanmak için çıkacak. 16 puanla lider Alanyaspor'un 2 puan gerisinde yer alan bordo- mavililer, galip gelerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor. Şenol Güneş Stadyumu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak.

SERİ SÜRMELİ
Karadeniz ekibinin iç sahada bileği bükülmüyor. 17 Şubat 2019'daki 2-0'lık Alanyaspor mağlubiyetinin ardından ligde iç sahada oynadığı maçlarda kaybetmeyen bordo-mavililer, 9 maçlık seride 8 galibiyet alırken, bir kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Şimdi amaç 'yi de yıkarak seriyi sürdürmek.

TRABZON 9-4 ÖNDE
İki takım ligde bugün ligde 23'üncü kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 22 maçta Trabzonspor'un 9, Göztepe'nin ise 4 galibiyeti bulunuyor. 9 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi bu maçlarda 32 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

KAPIDAKI TEHLİKE
Trabzonspor'da bugünkü Göztepe sınavı öncesi 3'er sarı kartla Uğurcan Çakır ve ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu bugün sarı kart görmeleri durumunda ligin 11'inci haftasında oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik direktör son dönemde artan sarı kartlardan sonra oyuncuları itirazlar ve yapılan fauller konusunda bir kez daha uyardı.

ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Bordo-mavili takımda Onazi, Abdülkadir Ömür, Ekuban ve Sturridge bugün yok. Sakatlıkları önemli oranda geçen Obi Mikel ile Abdulkadir Parmak'ın durumu ise maç saatinde belli olacak. Ünal Karaman, Sturridge'nin yerine Yusuf Sarı'ya görev verecek.

  1. 2.11.2019
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