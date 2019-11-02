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02 Kasım 2019, Cumartesi
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'ndan olay yaratacak paylaşım!

Ahmet Ağaoğlu'ndan olay yaratacak paylaşım!

'in 10. haftasında 'ye 1-0 mağlup olan 'da Başkan karşılaşma sonrası hakeme tepki göstermişti. Ağaoğlu bu açıklamalar sonrasında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

'in 10. haftasında 'un konuğu 'ydi. Bordo-mavililer, birçok net fırsattan faydalanamadığı maçta rakibine 1-0 mağlup oldu.

Fırtına, 4 maç aradan sonra kaybederken 'nın istifası sonrası maça kaleci antrenörü Suat Arıcan'la çıkan temsilcisi 2 haftanın ardından galip gelmeyi başardı. Göztepe'de tecrübeli file bekçisi Beto, kurtarışlarıyla takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Karşılaşmanın ardından maçın hakemi Bordo-Mavili cepheden büyük tepki gördü. Maçın son anlarında Sörloth'un ceza sahası içinde girdiği iki mücadelede oyunu devam ettiren Fırat Aydınus'un özellikle bu kararı büyük tepki görmüştü.

Sosyal medyada da kısa süre içerisinde en çok konuşulan isim olan Aydınus'a bir tepki de Trabzonspor Başkanı 'ndan geldi. Ağaoğlu hesabından yaptığı 'hırsız' paylaşımıyla Fırat Aydınus'a tepki gösterdi.

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  1. 02.11.2019
  2. Güncelleme: 02.11.2019 20:50
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