Ahmet Ağaoğlu'ndan olay yaratacak paylaşım!

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'un konuğu Göztepe'ydi. Bordo-mavililer, birçok net fırsattan faydalanamadığı maçta rakibine 1-0 mağlup oldu.

Fırtına, 4 maç aradan sonra kaybederken Tamer Tuna'nın istifası sonrası maça kaleci antrenörü Suat Arıcan'la çıkan İzmir temsilcisi 2 haftanın ardından galip gelmeyi başardı. Göztepe'de tecrübeli file bekçisi Beto, kurtarışlarıyla takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Karşılaşmanın ardından maçın hakemi Fırat Aydınus Bordo-Mavili cepheden büyük tepki gördü. Maçın son anlarında Sörloth'un ceza sahası içinde girdiği iki mücadelede oyunu devam ettiren Fırat Aydınus'un özellikle bu kararı büyük tepki görmüştü.

Sosyal medyada da kısa süre içerisinde en çok konuşulan isim olan Aydınus'a bir tepki de Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan geldi. Ağaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı 'hırsız' paylaşımıyla Fırat Aydınus'a tepki gösterdi.

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